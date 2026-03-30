Santa Cruz de Llanera estrecha vínculos vecinales y abre el centro social a los más pequeños
La Asociación de Vecinos prepara nuevas actividades para el mes de abril, con talleres de cestería, una comida y sesiones de juegos para los niños
La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera clausuró este domingo la programación de actividades del mes de marzo con un animado baile celebrado en el Centro Social, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. El evento puso el broche final a varias semanas de intensa actividad en este espacio vecinal, que se consolida como punto de encuentro para la convivencia y la participación ciudadana y con el ojo puesto en los más pequeños, a los que se abrirá como lugar de juegos.
La iniciativa forma parte de un programa más amplio impulsado por la junta directiva de la Asociación, en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social, Educación, Igualdad y Cooperación del Consistorio. El objetivo principal es dinamizar el uso del Centro Social y fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas, fomentando una mayor implicación en la vida comunitaria.
Durante el mes de marzo, una de las propuestas más destacadas han sido los talleres de manualidades impartidos por Justa Bernardo. En ellos, las personas participantes han podido desarrollar sus habilidades artísticas en un ambiente cercano y colaborativo. Como colofón a esta actividad, está previsto que a finales de abril se celebre una última sesión en la que los asistentes podrán ultimar y perfeccionar los trabajos realizados.
Otra de las iniciativas que despertó gran interés fue el intercambio de semillas, esquejes y plantas, que convirtió el Centro Social en un espacio de encuentro para los aficionados a la jardinería y la horticultura, ya que numerosos vecinos compartieron productos cultivados por ellos mismos, reforzando así el espíritu comunitario.
Comida
Lejos de detenerse, la actividad continuará durante el mes de abril con un calendario repleto de propuestas. Entre ellas, destacan dos talleres de cestería organizados por la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano, una comida de hermandad destinada a reforzar la convivencia vecinal, y la recuperación de las tardes de juegos dirigidas a niños y niñas, que volverán a abrir el Centro Social a los más pequeños.
Desde la Asociación subrayan el buen ritmo de participación registrado en los últimos meses y destacan que, en muchos casos, los fines de semana resultan insuficientes para dar cabida a todas las iniciativas planteadas. En este sentido, confían en seguir ampliando la programación y consolidando el Centro Social como un espacio vivo, abierto y al servicio de toda la comunidad.
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