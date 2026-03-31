Silverio Argüelles, portavoz del PP de Llanera: "Está siendo una legislatura perdida para el concejo"

Silverio Argüelles (Robledo, Llanera, 1976) es el portavoz del PP en Llanera, presidente del partido en el concejo, diputado nacional y miembro de la dirección autonómica del partido como vicesecretario de Política Territorial.

-¿Qué balance hace de lo que llevamos de mandato?

-Es una legislatura perdida. Estamos ante un gobierno, primero con Gerardo Sanz y ahora con Eva Pérez, paralizado. Pasan los meses sin abordar ninguno de los grandes retos que tiene Llanera. En este tiempo, desde junio de 2023, el Ayuntamiento ha gestionado casi 50 millones de euros, que salen del esfuerzo de todos los vecinos, y lo que estamos viendo es despilfarro y descontrol. Se ha gastado todo ese dinero y los vecinos no lo notamos con mejores servicios. En el último Pleno, la Alcaldesa reconoció que autorizó el pago del 20 por ciento de un contrato de 250.000 euros sin ningún tipo de comprobación previa. Eso es muy grave. Y lo más preocupante es la actitud. Cuando preguntamos y fiscalizamos en el Pleno, parece que les molesta. Como si controlar el dinero público fuera un problema. Estamos ante un gobierno incapaz de gestionar y, lo que es peor, irresponsable con el dinero de todos.

-¿Siguen pendientes los grandes temas?

-Todos. Y cada año se suma alguno más. Hay asuntos que, si no se resuelven a tiempo, acaban convirtiéndose en problemas graves. Este gobierno se encontró un Ayuntamiento con las cuentas saneadas y recursos para transformar Llanera. Y lo que han hecho ha sido gastar dinero sin rumbo. Un ejemplo claro: la compra de las antiguas oficinas de Contratas Iglesias. Puede haber debate sobre si era una buena decisión o no, pero lo que no se sostiene es que se hayan gastado 1,2 millones de euros y que, ahora, la Alcaldesa tenga allí otro despacho, además del que ya tiene en el Ayuntamiento, mientras no recibe a los vecinos cuando le piden reuniones. Es una forma de gestionar sin prioridades y de espaldas a la gente.

-¿Cómo valora la situación de Cayés, su variante y la polémica subestación eléctrica?

-No es solo Cayés, hay problemas pendientes en todas las parroquias. Pero en Cayés se concentran varios ejemplos claros. La variante es una historia de engaños. La Alcaldesa dice que no sabe nada y, al mismo tiempo, que ya sabía de una alternativa desde octubre. Mientras tanto, el consejero confirma que existe un planteamiento pactado. Y aun así, no se ha informado ni a los vecinos ni a los grupos municipales. Eso no es serio. En el último Pleno, la Alcaldesa afirmó que los vecinos habían salido contentos sin haber hablado con ellos. Es una falta de respeto. La subestación es una infraestructura necesaria, pero no a cualquier precio ni en cualquier sitio. Se ha intentado cambiar la ubicación de Silvota a Cayés saltándose procedimientos y han tenido que ser los técnicos quienes obliguen a reiniciar la tramitación. Aquí el problema es político: a Red Eléctrica hay que decirle claro que la subestación es necesaria, pero ahí no.

-¿Hay un problema de seguridad en el concejo?

-A los hechos me remito. Sí, hay un problema de seguridad. Y aquí hay dos responsables claros: el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. No se puede negar la realidad de forma permanente. En la última Junta Local de Seguridad, en lugar de asumir su responsabilidad, Gerardo Sanz y Adriana Lastra se dedicaron a atacarme por decir lo que está pasando. Los datos son claros. Hoy tenemos 6 guardias civiles cuando debería haber 17. En Policía Local, cuando llegaron al gobierno había cinco agentes y ahora hay seis. ¿Dónde quedaron las promesas? El problema no es quién lo denuncia, el problema es qué está ocurriendo. Y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Se están produciendo robos prácticamente todos los días.

-Denuncian que los presupuestos regionales siguen olvidando a Llanera. ¿No puja el Ayuntamiento como debería?

-Voy a hacer mías unas palabras de Gerardo Sanz. El presupuesto regional es como el Gordo de la lotería, que sabes que toca pero aquí no cae. Adrián Barbón utiliza los presupuestos para engañar a los asturianos y Eva Pérez feliz, no se vaya a enfadar su jefe. Tenemos ejemplos como la reparación de la AS 381. La Alcaldesa sale al instante a mostrar satisfacción por la inversión. Solo hay dos posibilidades. La primera, que lo haga sin conocer el alcance de la inversión, sobre qué tramo se actúa y qué tipo de actuación se proyecta. La segunda, que se haya reído de los vecinos, porque son demasiados años reclamado una actuación integral, sobre todo en el tramo que cruza la parroquia de Pruvia. Invertir más de medio millón de euros sin cumplir ni con una de las reivindicaciones de los vecinos me parece muy grave. En la variante de Posada, ahora nos encontramos con que van a hacer una actualización técnica. Es decir, vamos a jugar estos meses con los vecinos para decirles que la próxima legislatura, en esa sí, realizaremos la obra. Ya no cuela, son demasiados engaños. Con el Centro de Transportes en Silvota, tanto la Alcaldesa de Llanera como el Gobierno de Asturias están engañando a los empresarios. Hoy sí, mañana igual, ayer no. Es una auténtica tomadura de pelo

-Han acusado al gobierno local de poner en riesgo las explotaciones ganadera…

-Este gobierno no tiene políticas para el medio rural. Confundir eso con destinar 400.000 euros al Concurso de Ganado, la Feria Ecológica o San Isidro lo dice todo. Un claro ejemplo son los comunales. La realidad es que tenemos miles de metros de terreno abandonado y, en once años, apenas se ha actuado sobre unas pocas parcelas. Ahora pretenden vender como un éxito gastar 45.000 euros en cinco hectáreas. Cualquiera que conozca el campo sabe lo que un agricultor o un ganadero podría hacer con 10.000 euros por hectárea.

Respecto a la tasa de la basura, ¿qué propone el PP?

Muy sencillo. Respetar la autonomía de los ayuntamientos. Hasta ahora, cada cual decidía cómo gestionar su presupuesto. La recogida de basura siempre ha sido un servicio deficitario, pero ese déficit se cubría con recursos del presupuesto. Lo que han hecho los socialistas, en España y en Llanera es trasladar ese coste directamente a los vecinos, multiplicando por dos el recibo, con el voto en contra del PP. Nuestra propuesta es clara. Si sube un impuesto, hay que compensarlo bajando otros. Por eso planteamos reducir el IBI y la viñeta, para aliviar la carga a las familias.

-Los centros de salud de varias localidades siguen a la espera de obras y mejoras. ¿Por qué?

-Por un gobierno en Asturias incapaz de gestionar un presupuesto que se ha incrementado en 2.700 millones de euros en los últimos 5 años y un gobierno local sumiso y pensando solo en cobrar su nómina a final de mes.

-¿Le está ganando la partida Bobes a los polígonos de Llanera?

-Sin ninguna duda. Vivimos en un entorno muy competitivo y Llanera hoy no está donde se toman las decisiones importantes. Hemos perdido peso y presencia, y eso se nota. Si hoy seguimos aguantando el ritmo es gracias al empuje de nuestros empresarios, que están tirando del concejo a pesar de la falta de liderazgo político. Pero no podemos conformarnos con eso. Por ubicación, por tejido industrial y por capacidad, Llanera no debería aspirar a estar, debería ser el referente. Y para eso hace falta algo que hoy no tenemos: liderazgo, proyecto y ambición.

-¿Se puede hacer más por Lucus Asturum?

-No se ha hecho nada desde el punto de vista municipal. Los arqueólogos, liderados por Esperanza Martín, han hecho un trabajo serio durante años, pero el Ayuntamiento no ha estado a la altura. No se ha puesto en valor esa labor ni se ha traducido en una estrategia para Llanera. Se anunció un museo en Soto de Llanera sin planificación ni contenido. Otra ocurrencia más. Estamos hablando de un recurso con capacidad para posicionar a Llanera como referente, pero lo único que se ha hecho es dejar pasar el tiempo. Y ese tiempo no vuelve.

¿Esperaban más del cambio en la Alcaldía?

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-La verdad es que no. Quien me conoce sabe perfectamente lo que opiné en su momento y el tiempo me está dando la razón. En cualquier ámbito de la vida, una persona que pierde subvenciones de manera constante no estaría al frente de ninguna responsabilidad. Y aquí estamos hablando de hechos muy concretos: un millón de euros para rehabilitar el Centro Cívico de Soto, 72.000 euros para la limpieza de nuestros montes o 4.000 euros para la Escuela de Música solo en los últimos meses. Con estos antecedentes, es evidente que no están capacitados para gobernar.