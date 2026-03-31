Los vecinos de San Cucao de Llanera se echan a la calle para protestar por el tráfico: "Es peligroso e insoportable"

Desde hace un tiempo, a Margarita Hevia los muchos camiones que circulan por San Cucao le siegan el seto delante de su casa. Tanto se arriman para cruzarse que no le hace falta podar. A ello se suma la "gran velocidad de los coches" en una zona de recta por la que se ha vuelto muy peligroso transitar. "Yo resido al pie de la carretera y es un sinvivir", denuncia la vecina llanerense.

Ella es una de la treintena larga de afectados que este martes se echaron a la calle para reclamar medidas que mejoren la seguridad en un tramo que atraviesa una zona de casas, con un colegio y varios negocios cercanos, y que desde hace tiempo se ha convertido en fuente frecuente de quebraderos de cabeza, con "accidentes cada poco tiempo".

Los vecinos, cortando el tráfico en San Cucao de Llanera / Luján Palacios

Los vecinos cortaron el tráfico durante más de media hora de forma intermitente, cruzando con una gran pancarta por el paso de peatones, para llamar la atención sobre una situación que consideran "de abandono total". Porque, como señala el presidente de la Asociación de Vecinos, Rubén Díaz, "nadie nos hace caso". "El problema del tráfico es evidente, hay muchos camiones de paso a las canteras y al calero, la carretera no está bien pavimentada, no está pintada y los pasos de cebra casi no se ven y además, la velocidad es excesiva", enumera.

Radar de tramo

El Ayuntamiento ha anunciado la creación de un paso de peatones inteligente, pero los vecinos aseguran no saber "nada" y "de momento nada se ha hecho, no existe ningún tipo de comunicación oficial", lamentan, antes de recordar que sería necesario un radar de tramo y que el pavimento se arregle. "En la mayoría los colegios hay una señal de 30, pero aquí no hay nada", alerta Díaz.

Además del paso del colegio, existe otro más adelante que "directamente no se ve y no lo respeta nadie". Hay familias, como la de Ana Belén González, con dos niños en el colegio, que se las ven y se las desean para cruzar. "Es muy peligroso, no los dejamos ir solos porque ya ha habido varios sustos", asegura.

Las estadísticas que manejan los vecinos hablan de unos 6.000 vehículos al día. Este martes, en apenas cinco minutos de corte, contaron más de cien vehículos parados. José Antonio Lorences, con un almacén de productos del campo en la zona, lamenta "el tránsito continuo de vehículos que generan un peligro constante, con la entrada hacia el negocio con un acceso en mal estado que no permite salir con facilidad y con poca visibilidad, con riesgo para los usuarios. Aquí pueden venir doscientos vehículos de particulares al día y quince o veinte camiones, con lo que nos perjudica de forma especial", subraya.

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La de este martes ha sido la primera concentración con corte intermitente del tráfico, pero los vecinos aseguran que harán "tantas como sean necesarias" hasta que se tomen medidas para mejorar la seguridad en la parroquia.