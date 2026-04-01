Llanera pone en marcha el Mercado de San Isidro: fechas confirmadas e inscripciones abiertas

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Festejos, abrirá este miércoles (1 de abril) el plazo de inscripción para participar en el Mercado Tradicional de San Isidro que se celebrará los días 15, 16 y 17 de mayo en el parque Cuno Corquera de Posada. El Mercado Tradicional es una de las citas más emblemáticas del año en el concejo, reuniendo a numerosos artesanos llegados de diferentes partes de la geografía asturiana.

Además de los puestos venta con un amplio surtido de productos artesanos, durante tres días el mercado recreará las tradiciones y oficios asturianos a través de talleres en vivo. El programa incluirá también actividades para los más pequeños, música en directo y el campeonato oficial de escanciadores, entre otras actividades.

Así fue el Mercado Tradicional de San Isidro de Llanera / Sara Arias

Los artesanos interesados en participar podrán realizar la inscripción hasta el viernes 24 de abril. Las bases se encuentran disponibles en la web municipal www.llanera.es. El modelo normalizado de solicitud de participación, acompañado de la documentación requerida, deberá remitirse al email: turismo@llanera.es. La participación es gratuita.

Cita con la tradición

El concejal de festejos, José Antonio González, ha animado a los artesanos a sumarse a esta gran cita con la tradición más asturiana. "Vuestra participación es el verdadero motor para mantener vivas las costumbres”, destacó.

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El mercado permanecerá abierto de 18.00 a 22.00 horas el viernes 15 de mayo; de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, el sábado 16, y de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00, el domingo 17. El programa se dará a conocer a lo largo del mes de abril.