Llanera ya prepara sus campamentos de conciliación familiar para este verano: todos los detalles para participar

El Ayuntamiento de Llanera pondrá en marcha este año una nueva edición del programa estival “Conciliando en Verano”, una iniciativa destinada a las vacaciones escolares y que estará dirigida a niños de entre 3 y 16 años.

El campamento se desarrollará entre el 22 de junio y el 4 de septiembre en el Colegio Público San José de Calasanz, en horario de 09.00 a 14.00 horas. Además, como en ediciones anteriores, el servicio incluirá la posibilidad de acogida temprana desde las 7.30 horas y recogida tardía hasta las 17.30, adaptándose así a las necesidades laborales de las familias del concejo.

La programación se organizará por semanas completas, ofreciendo turnos que abarcan desde finales de junio hasta comienzos de septiembre. En concreto, las fechas disponibles serán del 22 al 26 de junio; del 29 de junio al 3 de julio; del 6 al 10, del 13 al 17, del 20 al 24 y del 27 al 31 de julio; así como del 3 al 7, del 10 al 14, del 17 al 21 y del 24 al 28 de agosto, y del 31 de agosto al 4 de septiembre.

Empadronados

El programa cuenta con un número de plazas limitado y está dirigido prioritariamente a menores empadronados en Llanera o matriculados en centros educativos del municipio, en el marco del Plan Corresponsables. Desde el Consistorio se recuerda que este requisito es imprescindible para poder optar a una de las plazas ofertadas.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo a las 12.00 horas. Las solicitudes deberán realizarse de forma telemática a través del enlace habilitado (bit.ly/Conciliandoenverano2026), siendo necesario cumplimentar una inscripción individual por cada menor participante.

Una vez finalizado el periodo de solicitud, el Ayuntamiento confirmará la asignación de plazas mediante correo electrónico a las personas solicitantes.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Llanera refuerza su compromiso con las políticas de conciliación, ofreciendo un recurso que combina ocio educativo y apoyo a las familias durante los meses de verano.