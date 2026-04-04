Gonzalo Bengoa, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Llanera: "Estamos en plenas negociaciones, si no cuentan con nosotros no habrá presupuestos municipales"

-¿Qué balance hace de lo que va de mandato?

-La nueva alcaldesa no lleva un año en el cargo y lo advertí en su Pleno de investidura: dispone de poco tiempo para revertir situaciones erráticas del gobierno socialista de Llanera. Su minoría en el Pleno les obliga a negociar con IU permanentemente, pero les falta decisión y valentía para defender los intereses del concejo ante el Principado o frente a otros ayuntamientos. El presidente Barbón estuvo en la investidura de Eva Pérez como alcaldesa, pero se necesitan concreciones presupuestarias y plazos de ejecución, no solo respaldos simbólicos. A nivel municipal hay pendientes demasiados proyectos y sigue habiendo colectivos que acuden a nosotros porque no obtienen respuesta del gobierno.

-¿Cómo califican su relación en la actualidad con el gobierno?

-La comunicación con el PSOE es fluida y también ahora con la Alcaldía y concejalías. Eso ayuda a la hora de exigir, pedir explicaciones, rebatir o llegar a acuerdos. Pero, insisto, queda mucho por hacer y el mandato se agota.

-¿A qué se refiere?

-Los presupuestos deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos con propuestas concretas. Hemos insistido, por ejemplo, en que Lugo necesita un plan integral de mejoras y está casi todo por hacer. Les queda por aclarar qué van a hacer con el Centro de Transportes que necesita Silvota y no se sabe aún cómo acabará por gestionarse la piscina cubierta de Lugo. Nuestra propuesta fue clara: que asuma el Principado la gestión, aunque me temo que ni se llegó a tratar con el gobierno regional. Son algunos ejemplos. Quedan muchas demandas vecinales que atender. Lo que les exigimos es que escuchen y celeridad y claridad en la respuesta.

-¿Van a apoyar los presupuestos para 2026?

-Estamos en plenas negociaciones. En los del 2025 nos abstuvimos, porque el PSOE no cumplió con todas las exigencias que habían pactado con IU, aunque admitió varias de nuestras propuestas. Nos llamaron hace poco, pero ya estamos en abril. De nuevo, vamos mal del tiempo para presupuestar y peor aún para ejecutar lo que se apruebe. Pero si no cumplen con IU no tendrán presupuestos.

-¿Está haciendo el Ayuntamiento todo lo que debería?

-Que el PSOE de ambos gobiernos haya hecho borrón y cuenta nueva desde que Eva Pérez es Alcaldesa debería impulsar las inversiones que precisa Llanera. De momento, pocas novedades. En este asunto IU siempre exigió claridad y transparencia en las negociaciones que haya. Me temo que a un año de las elecciones nos encontremos con titulares de proyectos y plazos cuando lo importante es la ejecución y el cumplimiento de la palabra dada. Hay una evidencia, a modo de ejemplo, la consejería de Vivienda, que gestiona IU en el Principado, está construyendo en Lugo de Llanera 24 viviendas públicas para alquileres asequibles y entregará al Ayuntamiento todo el bajo para que se instale un centro de día. IU siempre cumple con lo que anuncia.

-¿Están satisfechos con las políticas sociales?

-Una de nuestras principales críticas hacia el gobierno local ha recaído sobre su política social. Ha habido errores de bulto y fallos en la gestión política. El PSOE aseguró, durante años, que las ayudas al alquiler no eran necesarias en Llanera y les hicimos ver la evidencia. Hoy se destinan, gracias a IU, unos 60.000 a esta partida. Tardan en agilizar los plazos de cualquier ayuda o beca y es inadmisible. La concejalía asume también Cultura desde la última remodelación y les falta proyecto. Por supuesto, seguimos sin un espacio escénico a la altura, y al PSOE no le vemos interés alguno por adquirir el edificio para recuperar el cine Ideal, en Lugo, que era una propuesta de IU. Un proyecto cultural que lo vincularía emocionalmente con varias generaciones del concejo.

-¿Repetirá en las siguientes elecciones?

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-El asunto aún no está en el debate de nuestra agrupación. Llevo dos mandatos como portavoz de IU en el Ayuntamiento y estoy muy satisfecho de la dirección política fuerte y cohesionada que tenemos en Llanera, con optimismo y ganas de disputar el espacio de la izquierda para defender unas políticas que necesita el concejo.