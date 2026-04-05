"Pocholo", el búfalo de Llanera que come dos cajas de fruta todos los días: así llegó el animal a Tuernes, hace 9 años

"Pocholo" es el nombre de búfalo que vive en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño, en Llanera, lugar al que llegó hace nueve años. Tiene una vida plácida y ni se inmuta cuando llegan los visitantes. Es habitual verlo echado al sol sobre la finca que tiene a su disposición en el recinto, al aire libre, en este espacio que es uno de los más visitados del municipio y al que llegan excursiones de colegios, además de muchas familias cada fin de semana.

El animal, uno de los de mayor tamaño y peso de los que hay en Tuernes, fue un regalo que recibieron los responsables del núcleo zoológico de unos amigos de Palazuelo de Villaquejida (León) que crían esta especie con destino a la producción de carne. El búfalo de Llanera tiene, por su parte, buen apetito: come dos cajas de fruta y 15 kilos de pienso todos los días.

En el núcleo zoológico hay especies comunes y otras no tanto, como alpacas, emús o una pareja de dromedarios, Sultán y Faraona, que son la única que vive en Asturias. Entre otras muchas cosas pueden verse vacas de la tribu masái, con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno. Hay tres y sus nombres son también curiosos: Popeye, Jimena y Olivia.

Pocholo. / P. T.

El espacio abre los fines de semana. Los sábados, en horario de 15.30 a 18.30 horas. Los domingos, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Se puede visitar sin cita previa, si bien horarios pueden sufrir cambios por inclemencias climatológicas.

En Semana Santa tienen horarios especiales. Por eso este domingo 5 de abril son más amplios: de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas.