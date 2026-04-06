Que nada acabe en el contenedor equivocado: Llanera hace campaña para dar a conocer sus mini puntos limpios de Posada, Lugo, Soto y Villabona

"¿Y estos residuos pequeños? ¿Dónde van? En Llanera, los minipuntos limpios son su sitio". Así comienza el vídeo del Ayuntamiento que forma parte de la campaña para seguir incidiendo en la apuesta del municipio por el reciclaje y por dar a conocer los lugares en los que se localizan estos contenedores en los que pueden depositarse residuos como pilas, CD/DVD, cartuchos de tinta y tóner de impresoras de uso doméstico, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, tapones de corcho, tapones de plástico, pequeños RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y cápsulas de café.

Los hay en Lugo, Posada, Soto de Llanera y Villabona. "Y además, un minipunto limpio móvil recorre el concejo y se acerca a cada parroquia", va explicando el vídeo, que anima a utilizar este tipo de servicio para evitar que los pequeños residuos acaben en el contenedor equivocado y contribuir a cuidar "mucho más nuestro entorno".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Llanera ha ido promoviendo la instalación de este tipo de pequeños contenedores gracias a los que se recogen más de dos mil kilos de residuos anuales.