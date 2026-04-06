Que nada acabe en el contenedor equivocado: Llanera hace campaña para dar a conocer sus mini puntos limpios de Posada, Lugo, Soto y Villabona
El Ayuntamiento promociona con un vídeo el uso de este servicio para depositar pequeños residuos de uso doméstico
"¿Y estos residuos pequeños? ¿Dónde van? En Llanera, los minipuntos limpios son su sitio". Así comienza el vídeo del Ayuntamiento que forma parte de la campaña para seguir incidiendo en la apuesta del municipio por el reciclaje y por dar a conocer los lugares en los que se localizan estos contenedores en los que pueden depositarse residuos como pilas, CD/DVD, cartuchos de tinta y tóner de impresoras de uso doméstico, bombillas de bajo consumo, tubos fluorescentes, tapones de corcho, tapones de plástico, pequeños RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y cápsulas de café.
Los hay en Lugo, Posada, Soto de Llanera y Villabona. "Y además, un minipunto limpio móvil recorre el concejo y se acerca a cada parroquia", va explicando el vídeo, que anima a utilizar este tipo de servicio para evitar que los pequeños residuos acaben en el contenedor equivocado y contribuir a cuidar "mucho más nuestro entorno".
Desde 2015, el Ayuntamiento de Llanera ha ido promoviendo la instalación de este tipo de pequeños contenedores gracias a los que se recogen más de dos mil kilos de residuos anuales.
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón