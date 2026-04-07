Pintura oriental y manualidades, temáticas de las dos nuevas exposiciones municipales que pueden visitarse en Posada y Lugo hasta el 17 de abril
Ambas muestras pueden visitarse de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde
Llanera cuenta con nuevas exposiciones en sus casas de cultura: la de Posada acoge una sobre pintura oriental y la de Lugo otra sobre manualidades y creatividad. Ambas son parte de la programación cultural mensual del Ayuntamiento y pueden visitarse hasta mediados de mes.
La sala de lectura de la biblioteca de la Casa de Cultura de Lugo acoge la muestra sobre manualidades realizadas en los talleres municipales y puede visitarse hasta el 17 de abril, de lunes a viernes, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.
Mientras, la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Posada cuenta con la muestra titulada "Pintura oriental", con obras de José Ramón Rodríguez García. También está disponible de lunes a viernes, con el mismo horario que la de Lugo, y puede verse hasta el día 17.
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