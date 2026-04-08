Teatro, música y cuentos itinerantes que viajan por los centros educativos de Llanera este mes de abril: "Seguimos llevando la cultura a la infancia, donde todo empieza"
Escuelas infantiles y colegios acogerán diferentes sesiones de este programa del Ayuntamiento que también incluye encuentros intergeneracionales
Llanera es cultura y este mes la propuesta del Ayuntamiento acerca al alumnado de sus centros educativos "propuestas artísticas de calidad pensadas para emocionar, sorprender y abrir nuevas miradas. Teatro, música y cuentos "se convierten en aventuras que le ayudan a imaginar, sentir y descubrir el mundo de otra manera". "Seguimos llevando la cultura a la infancia, donde todo empieza", destacan los responsables municipales sobre un programa que se inició este martes de Pascua con bebecuentos en la escuela infantil de primer ciclo de Posada y prosigue hoy en la de Lugo con “Bigotes Caza Ratones”, un relato para los más pequeños "donde lo visual y lo sonoro se unen para crear un momento mágico y participativo".
“Este cuento sí es el mío” es el título de la propuesta de la que disfrutarán el próximo miércoles, 22 de abril, en la escuela infantil del colegio público de San Cucao, y también los alumnos de 3 a 5 años de los colegios de Posada y Lugo, donde esta iniciativa se celebrará en diferentes horarios a lo largo de la mañana. Al día siguiente, el 23 de abril, seguirá el cuentacuentos “Yo no soy Caperu”, en el colegio de Lugo, con escolares de 3 a 5 años en diferentes sesiones horarias.
“El cocinero del Titanic”
El teatro llegará el martes 28 de abril con “El cocinero del Titanic”, que se representará en el espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada, a las 10.30 horas para alumnos de tercer y cuarto cuarto de ESO de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo. Este mismo espacio acogerá el miércoles 29 de abril, también a las 10.30 horas, la obra “Las aventuras de Sam”, para alumnos de primero y segundo de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo.
“Hebras, la caja de la memoria” llegará el miércoles 29 al IES Llanera, en Posada. Será a partir de las 11.30 horas para alumnado de cuarto de la ESO en una actividad que "se plantea como un proyecto intergeneracional que entiende el juego como un puente entre generaciones". "Cuando la memoria falla, el juego permite sostener el vínculo, compartir gestos y crear nuevas formas de transmisión", destaca la presentación de la propuesta.
La misma iniciativa se llevará el 30 de abril al Espacio Escénico Plaza La Habana. La actividad está prevista para las 11.45 horas con la participación de alumnos de cuarto de ESO del IES Llanera y de las "Aulas Culturales 50ymas".
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