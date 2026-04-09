Obras en el emblemático edificio de la Plaza de La Habana de Llanera, antiguo mercado cuya construcción impulsaron los indianos hace un siglo

Obras para el edificio de la Plaza de La Habana, en Posada de Llanera. La cubierta de este emblemático edificio necesita reparaciones y en el interior del edificio se creará un aseo accessible, que se ubicará en la planta del salón de actos. La actuación cuenta con un presupuesto de 87.018,74 euros y las empresas interesadas en desarrollar la intervención tienen de plazo hasta el 4 de mayo para presentar sus ofertas.

El inmueble, que acoge un gran salón de actos y la Escuela Municipal de Música tiene en mal estado las cubiertas, que necesitan limpieza y reparación de filtraciones en una zona y la reposición completa de la cubrición en el área de la Escuela Municipal de Música, "debido al gran deterioro de las tejas". A la vez, se restaurarán los canalones y bajantes de todo el inmueble, dividido en dos ámbitos.

El pliego de condiciones señala, por otra parte, que "el Ayuntamiento de Llanera es consciente de la necesidad de un aseo accesible en el espacio de salón de actos de la Plaza de la Habana, por lo que se proyecta la construcción de un espacio próximo a la entrada posterior del edificio, por donde se accede normalmente, que cumple con las exigencias". En concreto, lo ubicará en una zona situada a la izquierda según se entra, una vez sobrepasada la rampa de acceso.

Este edificio de la Plaza de La Habana fue antigua plaza de mercado y una de las grandes obras impulsadas por la emigración llanerense. Se construyó entre 1924 y 1926 por iniciativa del Club Llanera de La Habana.

Como defiende Ramón Rodríguez, en su guía del municipio publicada por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) el edificio “goza de particular interés por dos razones principales: es el último mercado hecho en Asturias que continúa la tradición de la arquitectura de hierro y también el único de la región que, con seguridad, puede ser atribuido a la emigración”.