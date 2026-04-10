El Pleno de Llanera aprueba la moción del PP que pide paralizar el proyecto de la subestación de Cayés en su actual emplazamiento

El Pleno de Llanera ha aprobado este jueves la moción del Partido Popular que insta al Gobierno de Asturias a paralizar el proyecto de la subestación eléctrica de Cayés en el emplazamiento actualmente propuesto. La iniciativa salió adelante con los votos de PP, IU y Vox. El grupo de gobierno, el PSOE, se abstuvo. El debate, tenso en algunos momentos, se desarrolló con el sonido de la protesta de los vecinos afectados a las puertas del Ayuntamiento como medida para mostrar su oposición a una instalación que consideran compromete el presente y el futuro de la localidad en la que residen.

La iniciativa del PP, que defendió el portavoz popular Silverio Argüelles, cuenta con cinco puntos. El primero muestra "el rechazo del Ayuntamiento de Llanera al actual emplazamiento del proyecto de subestación eléctrica en Cayés, por su impacto social, territorial y paisajístico". El segundo insta al Gobierno del Principado de Asturias "a la paralización del proyecto en su actual ubicación, promoviendo una revisión integral del mismo". El tercero solicita que el promotor del proyecto impulse "el estudio de alternativas de ubicación en entornos industriales ya consolidados, que minimicen el impacto sobre núcleos residenciales". El cuarto pide crear "una mesa de seguimiento con participación de vecinos, técnicos municipales y grupos políticos, para analizar el desarrollo del proyecto y garantizar la defensa del interés general". Por último, el quinto señala que se dé traslado del acuerdo plenario al Gobierno del Principado de Asturias, al promotor del proyecto y a las Asociación de Vecinos de Cayés.