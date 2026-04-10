Un regalo para los deportistas y clubes de Llanera en la gala anual del municipio: La Morgal estará disponible para entrenar

La Gala del Deporte de Llanera premió este viernes a los más destacados atletas del municipio. El acto estuvo marcado por la alegría en una cita para recompensar el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Pero ademá de lo reconocimientos, loss assitentes recibieron una gran noticia: el Ayuntamiento y el Principado anunciaron un convenio, que verá la luz en breve, por el que se pondrá a disposición de clubes y deportistas las instalaciones de La Morgal. Algo que fue muy aplaudido en un evento que por primera vez se celebró en el Museo de Fernando Alonso, y que sirvió para reconocer las mejores actuaciones individuales y colectivas durante el año 2025.

“Es un orgullo estar rodeada de tanto talento deportivo del concejo, el de los deportistas y entidades de Llanera”, destacó Eva María Pérez, alcaldesa del municipio, en el cierre de la gala. La regidora prometió seguir apoyando desde el ámbito municipal el deporte, con diferentes líneas de apoyo a cada disciplina, “para que os sintáis protegidos y llevar Llanera a lo más alto”.

Con la presentación del acto por parte del periodista Josu Alonso, los galardonados fueron desfilando uno a uno para recoger sus distinciones entre aplausos y vítores de celebración de familiares y compañeros.

Fue especial también la parte simbólica inicial del evento, para los más pequeños, que subieron juntos al escenario y pudieron hacerse una foto para el recuerdo. Después llegó el turno para los deportistas menores de 20 años que consiguieron éxitos, y finalmente para los más adultos. La emotividad no faltó con las menciones especiales o los premios mayores.

"Hay muchas horas de trabajo detrás"

En la categoría de más edad el reconocimiento fue para Juan Manuel García Pandiella, de Posada, con su tercer puesto en la final del Campeonato de España de Autocross 2025. “Llevo 19 años practicando el automovilismo, es una pasión que heredé de mi padre”, confesó, antes de referirse al mérito de hacer pódium a nivel nacional: “Hay muchas horas de trabajo detrás, de viajes y de preparación que no se ve”. En su caso valoró como clave el trabajo mental, para poder cosechar buenos resultados. “Es un deporte en el que muchas veces dependes de las decisiones que toman otros en carrera, hay que vivir con ello, es algo que aceptamos cuando competimos”, señaló.

Inés Conde Fernández, de la localidad de Castiello, tuvo por su parte el reconocimiento absoluto en la categoría de menor edad, tras ser campeona de Europa sub-15 de halterofilia, campeona de la Copa de la Unión Europea celebrada en Malta, campeona de España y de Asturias sub 15 y sub 17. “Llevo años practicando este deporte, descansando solo los domingos, y con mucha dedicación diaria. Requiere mucho trabajo llegar hasta aquí”, enfatizó.

Por diferentes méritos en sus respectivas competiciones este año Llanera reconoció a Sara Figaredo (piragüismo), Valeria Martínez (kárate), Daniel Borghes (judo), Jimena Vázquez (gimnasia rítmica), Valeria Fuente (Tai-jitsu), Valentina Fernández (pádel), Ángel Monteagudo (lucha sambo), Pedro Bobes (brasilian jujitsu), Hugo Suárez (ciclismo), Claudia Gil (hípica) y Jimena Álvarez (atletismo), Belén Soto (bádminton), Coral Rodríguez (pentatlón moderno), Sara García (patinaje), Thiago López-Cedrón (fútbol) y Jimena Álvarez (lanzamiento de martillo).

Las menciones especiales recayeron en Guzmán Pérez y Claudia Solís, del Club Tai-Jitsu Llanera; el Torneo intercantábrico All-Rugby; y en la periodista Davinia Durán.

Además, como mejor entidad en la promoción de la igualdad en el deporte se reconoció a la Unión Deportiva Llanera por una sección deportiva con 100 jugadoras. Como mejor club o entidad deportiva estuvo el Llanera Atletismo. Y la mejor entidad de promoción de deporte adaptado y de promoción deportiva general fue el All-Rugby.

En su intervención en la cita, el concejal de Deportes de Llanera, José Antonio González, explicó que desde el Ayuntamiento han incluido nuevas subvenciones deportivas, por valor de 12.000 euros, y que se han renovado convenios por un total de 102.000 euros anuales. “Me alegra ver a niños en la primera fila de este museo de Fernando Alonso, que es la prueba de que un niño con un sueño puede conquistar el mundo”, manifestó, antes de agradecer el apoyo de técnicos y familiares, para el crecimiento de los jóvenes deportistas de Llanera: “Vuestro apoyo es el combustible para que este motor siga en marcha”.

“Es un auténtico lujo poder celebrar una gala como esta en un sitio de deporte, creo que es la primera vez que se hace en Asturias”, manifestó por su parte Manuela Fernández Ena, directora general de Deportes del Principado de Asturias, en referencia a que el evento se desarrolló en el Museo Fernando Alonso. “Es muy importante ganar medallas, o no. Y hacer deporte también. Pero es clave que sois referentes valiosísimos para la sociedad”, enfatizó.