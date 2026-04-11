El IES Llanera celebra el Día del Libro por todo lo alto: guía de todas las actividades previstas en el centro

El IES Llanera, en Posada, ha decidido convertir el mes de abril en una auténtica celebración de la lectura con un amplio programa de actividades en torno al Día del Libro. Bajo el título “Abril en la biblioteca”, el centro educativo despliega durante varias semanas una agenda cultural que implica a toda la comunidad escolar y que tiene como eje central el fomento del hábito lector entre el alumnado.

La iniciativa culminará los días 23 y 24 de abril con la celebración de un mercadillo de libros, una propuesta que apuesta por dar una segunda vida a los ejemplares a través del intercambio. Los estudiantes pueden entregar previamente libros en la biblioteca del instituto, hasta el 20 de abril, y recibir a cambio bonos que posteriormente podrán canjear en el propio mercadillo. Se trata de una fórmula que, además de incentivar la lectura, introduce valores como la reutilización y la economía circular dentro del ámbito educativo, destacan los organizadores.

A lo largo del mes, además, la biblioteca del centro se convierte en un espacio vivo con actividades de distinta naturaleza. El calendario incluye la inauguración de la exposición “Las hojas mágicas: libros y árboles”, un cuentacuentos en homenaje al escritor danés Hans Christian Andersen, talleres creativos de cuadernos poéticos y manualidades vinculadas a la naturaleza con la elaboración de arbolitos entrelazados, así como la celebración del club de lectura “El refugio”, en el que se analizará el libro "La doble desaparición de Abril del Pino" con la presencia de su autora, Marina Sanmartín, el martes 28 de abril en la Librería Matadero Uno de Oviedo. El programa se cerrará con un recital poético dedicado a la autora Sylvia Plath el jueves 30 de abril.

Efemérides

Además, las actividades están diseñadas para enlazar distintas efemérides culturales y medioambientales del mes, como el Día del Libro Infantil y Juvenil o el Día del Árbol, bajo un hilo conductor común que vincula literatura y naturaleza.

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El IES Llanera refuerza así una vez más el papel de la biblioteca escolar como un espacio dinámico, no solo destinado al estudio, sino también a la convivencia y la creación cultural en el que los alumnos encuentran un espacio de diversión y aprendizaje. De hecho, el centro llanerense fue el único distinguido en Asturias en el año 2024 por el Ministerio de Educación gracias al plan de lectura desarrollado entre sus paredes.