Llanera abre el plazo de inscripción para participar en la exposición de maquinaria y productos agroganaderos que se celebrará con motivo de la Feria de San Isidro

El Ayuntamiento de Llanera abre este lunes, 13 de abril, el plazo de inscripción para participar en la exposición de maquinaria, productos agroganaderos y actividades vinculadas al sector primario que se celebrará con motivo de la Feria de San Isidro. La convocatoria, dirigida a profesionales, empresas y productores que quieran estar en este eventos, permanece abierto hasta el 30 de abril.

La Feria de San Isidro se celebra los días 9 y 10 de mayo en el recinto ferial de Llanera. Los participantes podrán inscribirse para exponer maquinaria agrícola, suministros, productos agroalimentarios y otras actividades vinculadas al sector. Además, el recinto contará con una zona específica de “Promoción Empresarial del Municipio”, en la que podrán estar empresas asentadas en Llanera relacionadas con el sector primario.

El programa completo de actos se presentará el viernes, 17 de abril, al sector ganadero, en su ya tradicional encuentro en el que se darán a conocer los detalles de organización y las actividades previstas.

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David del Pozo, concejal de Ganadería, destacó que “la Feria de San Isidro será, sin duda, un evento clave para el sector y volverá a marcar la diferencia como la mejor feria del norte de España”.