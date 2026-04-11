Llanera abre el plazo de inscripción para participar en la exposición de maquinaria y productos agroganaderos que se celebrará con motivo de la Feria de San Isidro
El programa completo de actos se presentará el viernes 17 de abril en el tradicional encuentro con el sector ganadero
P. T.
El Ayuntamiento de Llanera abre este lunes, 13 de abril, el plazo de inscripción para participar en la exposición de maquinaria, productos agroganaderos y actividades vinculadas al sector primario que se celebrará con motivo de la Feria de San Isidro. La convocatoria, dirigida a profesionales, empresas y productores que quieran estar en este eventos, permanece abierto hasta el 30 de abril.
La Feria de San Isidro se celebra los días 9 y 10 de mayo en el recinto ferial de Llanera. Los participantes podrán inscribirse para exponer maquinaria agrícola, suministros, productos agroalimentarios y otras actividades vinculadas al sector. Además, el recinto contará con una zona específica de “Promoción Empresarial del Municipio”, en la que podrán estar empresas asentadas en Llanera relacionadas con el sector primario.
El programa completo de actos se presentará el viernes, 17 de abril, al sector ganadero, en su ya tradicional encuentro en el que se darán a conocer los detalles de organización y las actividades previstas.
David del Pozo, concejal de Ganadería, destacó que “la Feria de San Isidro será, sin duda, un evento clave para el sector y volverá a marcar la diferencia como la mejor feria del norte de España”.
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la mesa auxiliar de jardín más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Cambian los hábitos de consumo de los asturianos y los bares están felices con la gran moda de la sobremesa: 'Podemos hacer turnos seguidos y no partidos
- Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
- El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas