Bonielles (Llanera) hace piña vecinal con una excursión al oriente de Asturias
Los miembros de la asociación visitaron Cangas de Onís, la cueva del queso en Cabrales y Llanes
La Asociación de Vecinos de Bonielles volvió a demostrar este sábado su capacidad de movilización con una excursión cultural que reunió a decenas de participantes en una jornada que combinó patrimonio, gastronomía y convivencia.
El viaje arrancó a primera hora de la mañana con una parada en Cangas de Onís, donde los asistentes disfrutaron de un desayuno antes de continuar rumbo a Cabrales. Allí visitaron la conocida cueva del queso, uno de los principales atractivos turísticos del concejo, donde pudieron conocer de cerca el proceso de elaboración del emblemático Cabrales.
La jornada continuó en Arenas de Cabrales con una comida de confraternización en Casa Corro, y por la tarde, el grupo se desplazó hasta Llanes, donde disfrutaron de tiempo libre para pasear y cerrar la jornada.
Actividad
Desde la asociación consideran que este tipo de actividades cumplen una función social esencial, al fomentar la convivencia en una parroquia pequeña pero muy activa. Bonielles apenas supera los 150 habitantes, aunque su asociación vecinal cuenta con cerca de 130 socios, reflejo del alto grado de implicación de sus residentes.
La excursión se enmarca en un calendario anual repleto de iniciativas que incluyen viajes culturales, celebraciones tradicionales y hasta proyectos de recuperación de la memoria colectiva, como el programa “Filandón na Seronda: Gotas de Memoria”, en el que las mujeres de la parroquia participaron el año pasado.
Además de su vertiente lúdica y cultural, la asociación mantiene una labor constante de análisis y mejora del entorno. Entre sus principales preocupaciones figuran el mantenimiento de caminos, la mejora de accesos entre barrios, el refuerzo del alumbrado público y la gestión sostenible de residuos agrícolas y ganaderos, junto con mejoras para favorecer la movilidad de las personas mayores que viven en la parroquia.
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