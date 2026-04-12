Fallece en Llanera José Ramón Barbón Flórez, "Monchi", jubilado de Hidroeléctrica del Cantábrico

Adiós a José Ramón Barbón Flórez, "Monchi", jubilado de la antigua Hidroeléctrica del Cantábrico, que falleció en Posada este pasado viernes, a los 79 años de edad. Hombre conocido y querido en el municipio, el presidente del PP de Llanera, Silverio Argüelles, le ha dedicado un emotivo mensaje a modo de despedida y homenaje.

"Sabíamos que este momento iba a llegar, pero aun así duele. Porque Monchi no era de palabras, era de hechos. Siempre trabajando por el Partido Popular de Llanera. De los primeros en estar, de los que siempre llamaban, de los que nunca fallaban. Así era él. Se fue tranquilo, con los suyos, con ese orgullo que siempre tenía cuando hablaba de sus nietos. Y eso lo dice todo. Nos quedamos con su manera de estar y de ser. Seguiremos trabajando, teniendo muy presente tu legado. Descansa en paz, Monchi", ha escrito en redes el presidente de los populares llanerenses.

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El funeral tuvo lugar este domingo en la iglesia parroquial de Santiago de Arlós.