El Tai-Jitsu Llanera se corona de nuevo como el mejor club de Asturias en el Campeonato de Asturias de Goshin Shobu y Kumite
El club local se colgó un total de 37 medallas de las que 13 fueron de oro
El Club Tai-Jitsu Llanera volvió a imponerse este sábado en el Campeonato de Asturias de Nihon Tai-Jitsu en las modalidades de Goshin Shobu y Kumite, confirmando su dominio autonómico tras el título logrado el pasado 14 de marzo en el campeonato regional de técnica.
La competición, organizada por la Federación Asturiana de Kárate y Disciplinas Asociadas con la colaboración del Ayuntamiento de Llanera, se celebró en el polideportivo José Martínez Botón y reunió a los principales clubes de la comunidad: Tai-Jitsu Llanera, Tai-Jitsu Gijón, Tai-Jitsu Asturias y V-Sport.
El campeonato estuvo centrado en la defensa personal. En la modalidad de Goshin Shobu se valoró la rapidez y eficacia de los competidores ante distintas situaciones de ataque, mientras que el Kumite permitió el enfrentamiento directo entre oponentes, combinando técnicas de golpeo, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones y trabajo en el suelo.
Alto nivel
El nivel técnico exhibido evidenció el buen momento que atraviesa el Tai-Jitsu asturiano, con combates y demostraciones de alta exigencia. Más allá de la competición, la jornada transcurrió en un ambiente marcado por el respeto y el compañerismo entre participantes.
En el apartado de resultados, el Club Tai-Jitsu Llanera encabezó con claridad el medallero, sumando un total de 37 metales: 13 oros, 11 platas y 13 bronces. En segunda posición se situó el Tai-Jitsu Gijón, con 9 medallas (4 oros, 2 platas y 3 bronces), seguido de V-Sport, con 5 (1 oro, 1 plata y 3 bronces).
La cuarta plaza fue para Tai-Jitsu Asturias, que acumuló 6 metales (4 platas y 2 bronces), si bien no logró subir a lo más alto del podio en ninguna categoría.
La entrega de medallas corrió a cargo del concejal de Deportes, José Antonio González, y del concejal de Ganadería y Medio Rural, David del Pozo.
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