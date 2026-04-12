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Vuelven las fiestas del Cruce de Posada y ya tienen fecha: serán en julio y se extenderán durante cinco días

La celebración, "en el prau de siempre", promete actividades para todas las edades y coincidirá con el Rally Cierru los Pinos

La comisión organizadora de las Fiestas del Cruce de Posada de Llanera

La comisión organizadora de las Fiestas del Cruce de Posada de Llanera / Carla Vega

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

Las fiestas del Cruce de Posada de Llanera ya tienen fecha oficial. Tras semanas de expectación y preguntas entre los vecinos, la nueva comisión de festejos ha anunciado que la cita se celebrará del 23 al 27 de julio, recuperando así uno de los eventos más emblemáticos del verano en el concejo.

“Muchos nos habéis preguntado por la calle y, por fin, nos complace anunciar las fechas oficiales”, señala el colectivo a través de sus redes sociales, donde confirmaban además que las celebraciones volverán a tener lugar “en el prao de siempre”, manteniendo así la ubicación tradicional que históricamente ha acogido los festejos.

El anuncio supone un paso más en el proceso de recuperación de las fiestas, impulsado por un grupo de nueve jóvenes de la localidad (siete chicos y dos chicas de entre 22 y 23 años) que el pasado año decidieron tomar el relevo organizativo con el objetivo de devolver a la cita su carácter vecinal. “Si no lo hacíamos nosotros, ¿quién?”, explicaba recientemente Imanol Sabín, tesorero de la asociación, que opera bajo el nombre de “Vecinos de Posada”.

Una de las novedades destacadas de esta edición es la coincidencia con el tramo del rally Cierru Los Pinos, un evento muy ligado también al calendario festivo local y que, tras varios años sin coincidir en fechas, volverá a celebrarse de forma paralela. Desde la comisión subrayan que este reencuentro contribuirá a reforzar el ambiente festivo y la participación.

Para todas las edades

El programa completo aún no se ha desvelado, aunque desde la organización adelantan “un fin de semana lleno de actividades que prometen diversión para todas las edades”. La intención es mantener el espíritu tradicional de las fiestas, pero incorporando propuestas que atraigan tanto a jóvenes como a familias y mayores.

La recuperación de las Fiestas del Cruce llega tras varios años en los que la organización había recaído en empresas externas, lo que, según la nueva comisión, había diluido en parte la implicación vecinal. Con este nuevo impulso, el colectivo busca no solo consolidar la cita de julio, sino también dinamizar la vida social de Posada durante todo el año.

Socios

La respuesta de vecinos y comercios, aseguran, está siendo muy positiva, con más de 200 socios inscritos a finales de año y numerosas muestras de apoyo. Mientras avanzan en la preparación del programa, la comisión hace un llamamiento a la colaboración para garantizar que el regreso de las fiestas esté a la altura de su tradición. “Queremos hacerlo bien y con tiempo, para que las fiestas sean lo que se merecen”, subrayan.

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Con las fechas ya marcadas en el calendario, Posada de Llanera se prepara para reencontrarse este verano con una de sus celebraciones más queridas.

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