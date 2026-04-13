Los jóvenes de Llanera, chefs internacionales: una actividad municipal acerca a los chavales los mejores fogones del planeta

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la Oficina Joven, ha puesto en marcha una nueva actividad dirigida a la población juvenil del concejo bajo el título “Cocina por el mundo”, taller gastronómico que se desarrolla todos los viernes, hasta el 12 de junio, en la Casa Participa de Posada.

La iniciativa está destinada a jóvenes de entre 16 y 30 años y tiene como objetivo fomentar hábitos de ocio saludable, al tiempo que se promueve el aprendizaje práctico y el conocimiento intercultural a través de la gastronomía. Las sesiones se celebrarán en horario de 17.00 a 19.00 horas y serán de carácter gratuito.

Cada jornada estará dedicada a la cocina de un país distinto, lo que permitirá a los participantes acercarse a diferentes tradiciones culinarias, ingredientes y técnicas de elaboración. De esta manera, el programa busca no solo enseñar recetas, sino también ofrecer una visión general de la cultura gastronómica internacional.

Dinamización

El taller forma parte de la estrategia de la Oficina Joven para poner en marcha actividades para dinamizar la participación juvenil en el concejo, ofreciendo alternativas formativas y de ocio accesibles. Además, en este caso destaca el carácter práctico del taller, orientado a que los asistentes adquieran habilidades básicas en la cocina que puedan aplicar también en su vida cotidiana.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden formalizarse a través del correo electrónico oij@llanera.es o del teléfono 673 909 688. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar la inscripción con antelación.

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El Consistorio amplía así su oferta de actividades dirigidas a la juventud, apostando por iniciativas que combinan formación y convivencia y que, en este caso también saben de rechupete.