Llanera Sin Barreras iniciará los actos de su décimo aniversario con un ciclo de charlas sobre diversidad funcional

La asociación Llanera Sin Barreras conmemora este año 2026 el décimo aniversario de su creación, consolidando una trayectoria centrada en la promoción de la inclusión, la diversidad y la igualdad en el concejo. La entidad festeja este cumpleaños tras una década de actividad continuada, en la que ha desarrollado iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas y a fomentar una sociedad más accesible e integradora.

Con motivo de esta celebración, la asociación ha diseñado un programa de actividades que se extenderá a lo largo de todo el año. La iniciativa combinará acciones de sensibilización, encuentros participativos y propuestas abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de implicar al conjunto del tejido social del municipio, según avanzan los responsables del c.

Uno de los ejes principales de la programación tendrá lugar durante el mes de mayo, cuando se celebrará un ciclo de charlas informativas todos los jueves. Estas sesiones abordarán distintas problemáticas sociales y situaciones que afectan a la población en su conjunto, con un enfoque divulgativo y cercano y especial hincapié en las personas con diversidad funcional. Los organizadores han querido que se trate de actividades abiertas al público, orientadas a promover la reflexión, el respeto y la convivencia.

Encuentro e intercambio

Las jornadas pretenden, además, consolidarse como un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias y conocimientos, reforzando el compromiso colectivo con los valores de inclusión e igualdad.

Noticias relacionadas

Diez años después de su fundación, Llanera Sin Barreras trabaja para reafirmar su compromiso con el presente y el futuro de un concejo más accesible y sin obstáculos, con una llamada a los más jóvenes a sumarse a su proyecto para aportar nuevas ideas y dinámicas de colaboración.