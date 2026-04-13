María José González repite como candidata al frente de Llanera Sin Barreras: "Necesitamos gente joven que aporte ideas"

La asociación Llanera Sin Barreras celebrará el próximo jueves 16 de abril su asamblea general en la Casa Participa de Posada, una cita en la que se formalizará la continuidad de María José González al frente del colectivo. La actual presidenta repetirá junto al mismo equipo directivo, en una etapa que dará continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años en favor de la accesibilidad en el concejo.

“Repite todo el equipo, aunque la verdad es que nos gustaría que se sumara gente nueva que aportara ideas y trabajo al colectivo”, señala González, quien asumió la presidencia en 2022 tras varios años vinculada a la asociación. Su llegada a la entidad se remonta a sus inicios, cuando comenzó a participar en reuniones acompañando a su hermano tras sufrir un ictus, en una implicación que fue creciendo progresivamente.

Durante la asamblea, además de la renovación de la directiva, se someterán a aprobación el informe económico anual y el balance de altas y bajas de socios, en una sesión que servirá también para hacer repaso del trabajo realizado y marcar las líneas de actuación futuras.

Referente local

Llanera Sin Barreras, fundada en 2016 por el fallecido Juan Majada y constituida formalmente en 2017, se ha consolidado como un referente local en la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional. El colectivo cerró 2025 con cerca de 190 socios y más de 60 actividades desarrolladas a lo largo del año, combinando acciones de sensibilización social con iniciativas de participación y mejora del entorno urbano.

Entre los avances más recientes destacan la eliminación de barreras arquitectónicas en distintos puntos del municipio, el rebaje de bordillos, la mejora de pasos de peatones en la avenida Prudencio Rodríguez o la creación de dos baños adaptados para personas ostomizadas en los polideportivos de Lugo y Posada. A ello se suma la puesta en marcha de una red de comercios accesibles, con ocho establecimientos adheridos, que distingue entre locales accesibles y adaptados en función de sus condiciones.

La asociación forma parte además de la comisión municipal para la eliminación de barreras, constituida en 2018, en la que participan técnicos del Ayuntamiento, Servicios Sociales, Policía Local, Protección Civil y representantes políticos, y desde la que se supervisa el cumplimiento de la normativa en nuevas obras y se detectan puntos problemáticos en el concejo.

Trabajo pendiente

Pese a los avances, González insiste en que el trabajo está lejos de concluir. “Aún hay mucho trabajo por hacer, en lo que respecta a la eliminación de barreras”, afirma. Entre las actuaciones prioritarias, señala la mejora de la senda peatonal entre Posada y Lugo, donde las personas con movilidad reducida encuentran importantes dificultades. “Los pasos de peatones parece que están a punto de salir”, apunta.

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Con una década de trayectoria a sus espaldas, el balance que hace la presidenta es “bueno”, aunque con matices. “Se han conseguido muchas cosas, aunque quedan otras por luchar”, resume. En ese camino, la entidad mira al futuro con el reto de seguir creciendo en número de socios, reforzar la sensibilización social y lograr un relevo generacional que garantice la continuidad de su labor.