La Unión Deportiva Llanera acaricia el ascenso a Segunda RFEF a falta de cuatro jornadas: la calculadora de los de Chuchi Collado
Un triunfo en el último suspiro ante el Sporting Atlético deja al equipo en una situación privilegiada para el cambio de categoría
Un gol de Romaric, ya en el descuento, permitió a la Unión Deportiva Llanera supera al Sporting Atlético en el Pepe Guimarán. Un triunfo que permite a los de Chuchi Collado mantener su renta de ocho de distancia frente al Covadonga y que deja al conjunto llanerense en una posición privilegiada para afrontar el tramo final de la competición.
Las cuentas determinan que, incluso, el título en Tercera RFEF y por tanto el privilegio de ascender a Segunda RFEF podría consumarse en la próxima jornada. Siempre que el Llanera gane y el Covadonga pierda, ya que los ovetenses tienen ganado el golaveraje y un empate aún no lo haría matemático.
En el peor de los casos, si el conjunto ovetense lo gana todo, el Llanera necesitaría vencer en dos encuentros para ascender. Con seis puntos más el Covadonga ya no podría alcanzar la Unión Deportivo Llanera. Pero incluso con menos alcanzaría.
La distancia de 8 puntos, con 12 por jugar, pone al club que entrena Chuchi Collado en una situación privilegiada, en una temporada que está siendo inmaculada, con 25 victorias, 4 empates y 1 sola derrota, con 61 goles a favor y 17 en contra.
El calendario de Llanera y Covadonga
El ascenso podría llegar por tanto este próximo fin de semana. Si el Covadonga pierde en El Entrego (que se juega entrar en play-off) este sábado (18.00 horas), pues a la Unión Deportivo Llanera un triunfo en Llanes este domingo (12.00 horas) ya le otorgaría el ascenso matemático.
El resto de calendario de Liga para el conjunto llanerense le determina que tiene que recibir al Titánico, colista y descendido; jugar de nuevo en casa con el Tuilla, que está luchando por la permanencia; y acabar la Liga visitando al Avilés Stadium, otro conjunto de la zona baja.
El Covadonga, su perseguidor, después de jugar en el campo de L’Entregu, le tocará medirse en casa al Sporting Atlético, visitar al Llanes y acabar la competición en su campo frente al Titánico.
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