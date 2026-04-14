Centervol invierte veinte millones de euros en un centro de mantenimiento de helicópteros en Silvota (Llanera), con la previsión de una veintena de empleos de alta cualificación

La empresa Centervol Maintenance, sociedad integrada en el Grupo Carreira, impulsa una inversión de veinte millones de euros para la implantación de un centro de mantenimiento de helicópteros en el polígono de Silvota (Llanera), con la previsión de generar inicialmente alrededor de veinte empleos de alta cualificación técnica. El proyecto se anunció este martes, durante una visita realizada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, a las instalaciones donde la compañía ultima la fase administrativa necesaria para obtener las autorizaciones que permitan desarrollar labores de atención a distintas flotas de helicópteros. Además del responsable autonómico, estuvieron presentes Serafín Sánchez, socio gerente del grupo Carreira; Montserrat Alonso, concejala de Cultura de Llanera, y José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.

La actividad prevista en Llanera se centrará en revisiones integrales, inspecciones estructurales y puesta a punto de aeronaves destinadas posteriormente al mercado internacional de alquiler. Según la planificación inicial de la empresa, al menos catorce helicópteros pasarán por este centro antes de que se incorporen al mercado en 2027. Una parte relevante de las aeronaves estará destinada a operaciones de extinción de incendios forestales.

La nueva instalación permitirá a la compañía concentrar en Asturias trabajos especializados de gran complejidad técnica, vinculados a revisiones profundas. Se trata de intervenciones que exigen personal con elevada capacitación.

El Grupo Carreira opera actualmente con una flota próxima al centenar de aeronaves, en su mayoría helicópteros, y desarrolla actividad en distintos mercados europeos en áreas como rescate, transporte especializado, aviación ejecutiva y servicios de emergencia. La extinción de incendios constituye una de sus principales líneas operativas.

Durante la visita, Borja Sánchez destacó el alcance industrial del proyecto y afirmó que "refuerza el posicionamiento de Asturias como destino para inversiones industriales tecnológicas, contribuyendo a diversificar nuestro tejido productivo con actividad vinculada al sector aeronáutico”.

El consejero añadió además que el Gobierno autonómico mantiene interés en acompañar el desarrollo de la iniciativa y abrir nuevas líneas de colaboración con la empresa en áreas estratégicas. En ese sentido, señaló que el Ejecutivo quiere explorar "oportunidades relacionadas con formación especializada, innovación industrial y servicios avanzados".

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Serafín Sánchez trasladó también al Principado la intención de ampliar en el futuro su implantación en Asturias mediante nuevas inversiones e instalaciones complementarias.