Los clubes de Llanera aplauden el convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para entrenar en La Morgal: “Es un lujo, nos ayudará a crecer”

El Ayuntamiento de Llanera y el Principado de Asturias han llegado a un acuerdo para el uso de las instalaciones deportivas de La Morgal, mediante un convenio que beneficiará principalmente a los clubes de atletismo, fútbol, rugby y tiro con arco del concejo de Llanera. “Es un lujo, nos ayudará a crecer”, coincidieron en resaltar los integrantes de las entidades deportivas.

“El futuro del deporte pasa por el diálogo institucional. Es una cuestión de convicción y de pura responsabilidad de gestión. Ha llegado el momento de ser valientes y romper definitivamente con esa idea de que todos tenemos que tener de todo, cayendo en el error de duplicar instalaciones a escasos kilómetros de distancia”, resalta el concejal de Deportes de Llanera, José Antonio González, que fue el encargado de anunciar a las entidades deportivas el convenio, que entrará en vigor de forma inminente, el pasado viernes en la Gala del Deporte que premió a los mejores deportistas del concejo.

Las imágenes de los premiados en la Gala del Deporte de Llanera / P. A.

Desde el Ayuntamiento insisten en “huir de localismos absurdos, optimizar los recursos y compartir espacios”, y transmiten que contar con las instalaciones de La Morgal, “es el camino correcto para garantizar los mejores servicios a nuestros deportistas de la forma más eficiente posible”, resaltó González.

"Hay pocos sitios como La Morgal en Asturias"

La Morgal cuenta con dos campos de fútbol, uno de rugby, zonas verdes para el atletismo, pistas de tenis, zona de tiro con arco y una pista finlandesa para el ciclismo, así como otros espacios que se pueden adecuar para la práctica del deporte. Allí ya trabajan el atletismo y el rugby desde hace años, y de forma puntual el fútbol.

“Es una gran noticia el convenio. Todo lo que sea fomentar el deporte y que los chavales tengan más espacios donde entrenar, pues estamos encantados”, enfatiza Alfredo Prida, presidente del Llanera Atletismo, una entidad que cuenta con unos 35 deportistas. “Hay pocos sitios como La Morgal en Asturias, que sean públicos”, prosigue, antes de referirse a los beneficios para el atletismo: “La zona de prao es lo menos lesivo para cualquier atleta, y aquí son las pruebas de cross regionales. O sea que para nosotros, entrenar donde vamos a competir luego, es un beneficio”.

En el caso del All Rugby Llanera, Carlos Areces, tesorero, indica en primer lugar que el convenio será un alivio económico. “Tenemos 170 fichas, entrenamos cinco días a la semana, y nos suponen un coste importante, que esperemos que baje ahora con una ayuda municipal para afrontar esos gastos por explotar La Morgal”, detalla.

Para el rugby además La Morgal es un espaldarazo en la promoción de este deporte, en el que realizan cada año un Encuentro Intercantábrico, con 1.300 personas compitiendo. “Podemos hacer un hito así, de tal magnitud, con un torneo tan potente, gracias a esta instalación”, afirma Areces, que añade también que “son un lujo, con muchas zonas verdes, en el que pueden convivir muchos deportes, estaría bien que llegase al máximo número de clubes de Llanera”.

Una ayuda para el posible ascenso de la UD Llanera

El fútbol es otro de los deportes que quiere subirse a ese tren de La Morgal. La Unión Deportiva Llanera, que presidente Miguel López-Cedrón, tiene a su primer equipo rozando ya el ascenso a Segunda Federación. “Nos viene bien, porque en una categoría superior, la mayoría de campos son de hierba natural, y para entrenar ayuda”, comenta. “También para pretemporadas o descongestionar nuestro campo, que está ocupado a todas horas ya. Es una forma de poder crecer”, enfatiza.

También añade el que fuera jugador de Sporting y Oviedo que el acuerdo “es una noticia fantástica, para todo el deporte, porque es una pena que no se estuviese sacando el cien por cien de rendimiento a las instalaciones, que ahora seguro que sucederá”.