Emoción en Madrid con la donación de Llanera a la Fundación Cris contra el cáncer: "El esfuerzo de quienes participaron se transformó en apoyo a quienes lo necesitan"

Llanera dedicó la carrera de San Silvestre de 2025 a la recaudación de fondos para la Fundación Cris contra el cáncer. Lo hizo en memoria de José Marcos González, el joven deportista llanerense fallecido el año pasado a los 18 años a causa de esta enfermedad. La suma obtenida se ha entregado este martes a la entidad destinataria, en Madrid, en un acto sencillo pero lleno de emoción que ha contado, entre otros, con la presencia de la alcaldesa, Eva María Pérez.

"Estoy volviendo de Madrid con el corazón un poco encogido, pero por otro lado muy orgullosa de Llanera. Acompañada por el presidente de @club.llanera.atletismo, Alfredo Prida, y por la madre de nuestro querido Josema, en cuyo recuerdo se celebró la San Silvestre este año, hemos hecho entrega de los más de 4.000 euros recaudados en esta prueba a Cris contra el cáncer. El esfuerzo de quienes participaron se transformó en apoyo a quienes lo necesitan", ha escrito en sus redes la regidora sobre un acto al que también ha acudido José Antonio González, edil de Deportes del Ayuntamiento.

Tal y como explica la alcaldesa, tuvieron además la oportunidad la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas para cáncer infantil. "Ver de cerca el trabajo científico y humano que hacen allí te hace darte cuenta de que cada euro cuenta", destacó Eva María Pérez.

Una lucha que debe implicar a todos

"CRIS son las siglas de Cancer Research & Innovation in Science, pero sobre todo, CRIS es un nombre propio. Algo que siempre nos recuerde que cada persona con cáncer, cada uno de sus familiares y amigos, todos, luchan juntos contra esta enfermedad. Porque el cáncer nos toca a todos, (según la Sociedad Española de Oncología Médica uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida), CRIS soy yo, CRIS eres tú, CRIS somos todos", describe la propia fundación en su página web sobre el colectivo.

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La entidad "nace con un único objetivo: curar al cáncer a través de la investigación", señalan sus responsables. Se trata de un "desafío enorme pero que justifica todo el esfuerzo, el talento y el compromiso necesario para conseguirlo, y que además, cada día, nos llena de esperanza y vida", añaden.