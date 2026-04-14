Los niños de Llanera se lo pasan en grande con las energías renovables: el último taller de los "Mini Kdms" se vuelve sostenible

La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Llanera continúa apostando por la educación en valores desde edades tempranas a través del programa “Mini Kdms”, una iniciativa que combina aprendizaje, ocio y concienciación social. Este fin de semana tuvo lugar una nueva jornada de esta propuesta, en la que participaron alrededor de medio centenar de niños del concejo.

En esta ocasión, la actividad estuvo centrada en la sostenibilidad y las energías renovables, un tema de creciente importancia en la sociedad actual. A través de talleres prácticos, los participantes pudieron acercarse de forma didáctica a conceptos como el aprovechamiento de la energía solar o la importancia de reducir el impacto ambiental.

Horno y ventilador

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el carácter experimental de las actividades. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de construir sus propios dispositivos, como un horno solar casero y un ventilador solar, utilizando kits especiales de placas solares. Estas experiencias permitieron a los participantes comprender de manera directa cómo funcionan las energías limpias y cómo pueden aplicarse en la vida cotidiana.

Desde la organización se valora muy positivamente la respuesta de las familias y el interés mostrado por los menores, que no solo disfrutaron de la jornada, sino que también adquirieron conocimientos clave sobre sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

El programa “Mini Kdms” tendrá continuidad en las próximas semanas. La siguiente cita ya está programada para el 25 de este mes de abril y, según ha informado el Ayuntamiento, las plazas disponibles se han agotado con antelación, lo que pone de manifiesto el éxito de la iniciativa.

Noticias relacionadas

En esta nueva jornada, la actividad propuesta será una Gymkhana al estilo “Grand Prix”, que se celebrará en el colegio San José de Calasanz de Posada.