Llanera reformará un local municipal de Lugo para que funcione como espacio joven y aula multiusos
El presupuesto de la actuación, ya en licitación, alcanza los 90.000 euros y el plazo de ejecución se ha establecido en tres meses
El Ayuntamiento de Llanera ha sacado a licitación por 90.000 euros la reforma del local municipal de la calle Santa María, en Lugo, destinado a convertirse en aula multiusos y espacio joven. El plazo previsto para ejecutar las obras es de tres meses desde la adjudicación.
La actuación afecta a un local de 61,40 metros cuadrados construidos, anexo al centro social de la localidad y de titularidad municipal. El proyecto contempla la adecuación integral del inmueble para dotarlo de un espacio destinado a actividades juveniles, formación, reuniones y usos vecinales.
Acceso principal
La distribución interior reserva 44,37 metros cuadrados para el aula principal, además de un aseo accesible, un oficio auxiliar y un armario técnico de instalaciones. El acceso principal se realizará desde la calle Santa María, manteniendo al mismo tiempo la conexión física con el centro social.
La reforma incluye demolición interior, nueva tabiquería seca, pavimento continuo, falso techo desmontable, aislamiento térmico en fachadas y suelos, carpintería exterior de PVC con doble acristalamiento y renovación completa de instalaciones.
El proyecto incorpora climatización por conductos, ventilación mecánica de doble flujo, red eléctrica, iluminación Led, fontanería y saneamiento. También prevé un aseo adaptado para personas con movilidad reducida y cumplimiento íntegro de la normativa de accesibilidad, evacuación y protección contra incendios. El aforo máximo previsto es de 31 personas.
La memoria técnica justifica la actuación por la necesidad de crear en Lugo de Llanera un espacio moderno y autónomo para jóvenes y actividades comunitarias, aprovechando un local actualmente infrautilizado.
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