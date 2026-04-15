Mael Vidal, el campeón llanerense de Tai-Jitsu que con solo siete años suma doce medallas de oro en competiciones nacionales y regionales

El futuro del Tai- Jitsu en Llanera se llama Mael Vidal, tiene 7 años y una sonrisa pícara en la que falta un diente, del que ya ha dado buena cuenta el Ratoncito Pérez. A tan corta edad, el joven vecino de Soto suma ya doce campeonatos nacionales y regionales y, aunque de momento quiere dedicarse a la zoología marina, cuando sea mayor también piensa en seguir sumando campeonatos a su palmarés.

Su afición comenzó cuando tenía dos años, a la edad en la que muchos aún perfeccionan el reto de caminar. Pero él soñaba ya con el tatami, de tanto acompañar a su hermana mayor, Valeria, que se había iniciado en el Tai-Jitsu antes. "Él la veía y quería empezar también, pero era demasiado pequeño", tercia su madre, Catuxa Prado, que suma ya unos cuantos años acompañando al pequeño campeón a sus citas. "Encantada, porque el ambiente es fenomenal; entre ellos y con el resto de padres. Al final somos como una gran familia y los niños adquieren unos valores en este deporte que trasladan de forma natural a la vida: el respeto y el compañerismo, la resolución de conflictos y la manera de relacionarse entre ellos", asegura.

Palmarés

Lo que empezó como curiosidad para Mael, que finalmente se incorporó a las filas del Tai-Jitsu Llanera con sólo 3 años, se ha convertido en poco tiempo en una trayectoria meteórica. Su palmarés en apenas tres años da vértigo: en la temporada 2023-24 fue campeón de España de kata individual y expresión técnica; en la temporada 2024-24 se colgó tres medallas de oro en el campeonato nacional celebrado en Barcelona, en las modalidades de kata individual, por parejas y expresión técnica. Las mismas medallas de oro se colgó en el campeonato de Asturias. Y en lo que va de esta temporada, ya es campeón de Asturias en kata individual, por parejas, expresión técnica y Goshin Sobu. Le hizo especial ilusión su victoria el pasado fin de semana en el Campeonato de Asturias celebrado en casa, en el polideportivo de Lugo de Llanera, donde competía incluso contra niños con más experiencia. “Antes me estaban ganando todos, pero hice la revancha”, explica con desparpajo entre las risas de su madre y su entrenador, Aurelio López. Y este fin de semana volverá a competir en los Juegos Escolares, que también se celebran en Lugo.

Además su talento no se queda en casa. En enero participó en un campeonato internacional en París, en el que quedó primer clasificado en expresión técnica. Una experiencia que recuerda con ilusión, y en la que "no hablaba francés, pero nos entendíamos igual”, dice, demostrando que el deporte también es un lenguaje universal, porque además "en el tatami no hace falta hablar".

Mael Vidal, con sus preseas / Luján Palacios

Como todo deportista, Mael también conoce la cara más dura de la competición. En uno de sus combates sufrió un golpe en la cabeza que le hizo llorar, pero lejos de rendirse, volvió al tatami, alcanzó la final y se llevó el oro. Entrena entre dos y cuatro días a la semana, dependiendo de las competiciones, porque cuando toca campeonato hay que intensificar. Su entrenador, "feliz de trabajar con los niños de estas edades", destaca la importancia de la psicomotricidad en deportistas más jóvenes: “Los que vienen con una buena base despuntan más al principio, pero con el tiempo todo se equilibra”. En el caso de Mael, esa base parece más que consolidada, aunque reconozca que a veces se pone "nervioso" antes de competir. La disciplina que más le gusta, además, es el Kumite, el combate con más acción, aunque "tan pequeños no lo practican", señala el entrenador.

Cantera

A pesar de sus éxitos, en el colegio, en el que cursa segundo de Primaria, lleva una vida completamente normal. No presume de sus logros, y sus compañeros "tampoco hablan de estas cosas", aunque reconoce que le gustaría que algún amigo, "como Ignacio", se animara a probar este deporte. Una disciplina que en Llanera tiene cantera enorme, y las vitrinas a rebosar de premios.

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¿La fórmula del éxito? Sobre todo "el buen ambiente, que la gente se conoce y es un gran grupo de amigos", señalan al unísono Aurelio López y Javier Peláez, en que el último Campeonato de Asturias fue distinguido como mejor entrenador. El club cuenta en la actualidad con 80 integrantes, desde los 3 hasta los 65 años, y es el más laureado de la región y de buena parte de España. Porque en Llanera, el Tai-Jitsu es una forma de vida, desde bien pequeños.