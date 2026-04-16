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"Bibliotecarios por un día" regresa en abril a Llanera con actividades en Posada y Lugo

La propuesta, para dar a conocer cómo funcionan estos equipamientos, está dirigida a niños y niñas de 8 a 14 años

Acto con escolares en la biblioteca de Posada, en una imagen de archivo.

Acto con escolares en la biblioteca de Posada, en una imagen de archivo. / LNE

P. T.

Posada de Llanera

Llanera ofrece a los más jóvenes del municipio ser "bibliotecarios por un día". La iniciativa, que promueve el Ayuntamiento, está encaminada a que los niños y niñas del municipio, de 8 a 14 años, conozcan cómo funcionan estos equipamientos y participen de los procesos que llevan a cabo las personas a cargo. Sellar préstamos de libros, recomendar lecturas e incluso ordenar los fondos de las bibliotecas son tareas que se proponen a quienes participan en esta propuesta que ya ha celebrado varias ediciones en el concejo.

La experiencia podrá vivirse de nuevo en la biblioteca de Posada el 22 de abril y en la de Lugo el 29 de abril. "Te esperamos para celebrar la lectura a lo grande!", señala el texto que promociona la iniciativa, que cuenta con el apoyo imprescindible de la red municipal de bibliotecas de Llanera y sus trabajadores.

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Para participar en la iniciativa hay que inscribirse: en el caso de acudir a la biblioteca de Posada a través del teléfono 985773490, y en el de la Lugo mediante el 985771042. La actividad es gratuita.

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