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Los dromedarios de Llanera que disfrutan comiendo naranjas: así son los animales a los que les encantan las visitas y que viven en Tuernes desde 2020

Se trata de la única pareja de esta especie que hay en Asturias y se cuentan entre los ejemplares de más tamaño del núcleo zoológico del municipio

Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Así disfrutan de las naranjas los dromedarios de Llanera

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Tuernes El Pequeño (Llanera)

Los dromedarios son hervíboros, una especie adaptada a entornos desérticos y que puede comer por tanto plantas espinosas, secas y arbusto. Pero la fruta también puede formar parte de su dieta si la tienen al alcance: de hecho les gusta, como demuestra la pareja que hay en el núcleo zoológico de Tuernes El Pequeño. "Sultán" y "Faraona", como se llaman el macho y la hembra de este espacio de Llanera, disfrutan degustando las naranjas que les dan sus cuidadores y el momento de dárselas es uno de los que más celebran familias y grupos que acuden a conocer este lugar que es uno de los más visitados del municipio.

Los dromedarios pueden consumir más de 25 kilos de alimento diario, pero también son capaces de estar sin comer o beber largos periodos de tiempo, incluso de más de 35 días. Tienen un periodo de gestación de unos 15 meses, cuentan en el núcleo a los visitantes, aunque esta pareja aún no ha logrado reproducirse. Los responsables de este gran recinto al aire libre en el centro de Asturias no pierden, en todo caso, la esperanza de que tengan descendencia.

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Esta pareja de dromedarios es la única que hay en Asturias. La hembra tiene 10 años y el macho 11 y al núcleo zoológico de Tuernes, que abre al público los fines de semana, llegaron desde Alcoy en 2020.

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