Esfuerzo, compromiso y valores: los pilares del Llanera Atletismo, mejor club de 2025 en el concejo

Con el objetivo de fomentar el deporte desde la base, disfrutar del atletismo, descubrir su potencial y la disciplina que viene mejor, desde hace 24 años el Llanera Atletismo trabaja para acercar este deporte a los jóvenes del concejo. Un club humilde, pero una gran familia, que en este 2026, para cumplir sus 24 años de vida, se ha plantado con un equipo de unos 35 atletas, que van desde los 5 hasta los 20 años.

En la última Gala del Deporte de Llanera fueron reconocidos como mejor club o entidad deportiva del año 2025. “Es una alegría importante”, destaca Alfredo Prida, presidente desde hace un año, y que resume la filosofía de trabajo: “Buscamos fomentar el deporte desde la base y formar en valores del deporte, como el esfuerzo o el compromiso”.

Formación integral

El Polideportivo de Posada de Llanera, la pista de Lugones y La Morgal, en este último caso para preparar las pruebas de cross, son los espacios en los que Juan Cuervo y Raquel Bernardo dirigen los entrenamientos de estos jóvenes atletas llanerenses. “Intentamos al principio que todos hayan tocado de todo, que conozcan las diferentes disciplinas, y después, por las características de cada uno, ya se dirigirá hacia una u otra”, comenta Bernardo, que lleva desde 1999 como entrenadora de atletismo, o lo que es lo mismo, desde antes de fundarse el club, ya que impartía este deporte desde la escuela municipal.

El atletismo es un deporte al que le toca conquistar adeptos. “El problema es que hay cada vez menos niños y la oferta deportiva crece”, comenta el presidente del Llanera Atletismo. “Llegamos a tener más número de integrantes algún año, pero la cifra suele mantenerse estable”, confiesa.

¿Y por qué animarse a practicar atletismo? “Porque es la base de cualquier deporte”, responde de forma tajante Prida. “Te da esa base de técnica de carrera o fuerza, que te vale luego para cualquier deporte”, subraya.

En la parte exterior del Polideportivo de Posada de Llanera cuentan incluso con un foso de arena para practicar salto. O aprovechar para hacer pruebas de salto de vallas, además de las de velocidad, o las de fondo que hacer con entrenamientos en el exterior. “Ahora quizás lo que más llama a los jóvenes es hacer velocidad, el fondo es más complicado”, detalla Juan Cuervo.

Integrantes destacados

Sin que los resultados sean una prioridad, con la parte lúdica y formativa en el plano principal, el Llanera Atletismo no obstante cuenta con integrantes con potencial, que han destacado recientemente. Es el caso de Deva Rodríguez en medio fondo; Adrián Camacho, que incluso ha ido con la selección de cross; o Zaira Cabal, tercera de Asturias en peso. Y también en la parte colectiva estuvo notable el equipo de cross cadete, clasificado para el Campeonato de España.

“El deporte une”, coinciden en señalar los entrenadores del Llanera Atletismo, que dan como clave del éxito “el esfuerzo e interés que pongn cada uno”, para poder disfrutar, progresar y vivir con pasión el deporte, como lo llevan haciendo en este club deportivo desde hace 24 años en Llanera.