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Las habilidades comunicativas y sociales se ensayan en Llanera: así fueron los talleres sobre cómo hablar en público en el marco del Plan de Infancia

Los centros educativos de San Cucao y Posada acogieron las sesiones, dirigidas a trabajar competencias fundamentales para el desarrollo personal y académico de los más jóvenes

Una de las sesiones celebradas en las aulas llanerenses.

Una de las sesiones celebradas en las aulas llanerenses. / A. Ll.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

“Cómo hablar en público” fue el título del taller que se desarrolló este miércoles en Llanera, en el marco de las actividades impulsadas por el Plan Municipal de Infancia del Ayuntamiento. La iniciativa tuvo lugar en los centros educativos de San Cucao y Posada y estuvo dirigida al alumnado de ambos colegios, estructurándose en dos sesiones formativas por curso, adaptadas a la edad y a las necesidades específicas de los estudiantes.

"A lo largo del programa se trabajaron aspectos clave de la comunicación, incluyendo la educación emocional, técnicas de comunicación, análisis de la comunicación verbal y no verbal, habilidades sociales y la gestión del miedo escénico", señalan desde el Ayuntamiento, que destaca la buena acogida tanto por parte del alumnado como del profesorado.

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Los responsables municipales incidieron en el valor de este tipo de actividades, que trabajan las competencias fundamentales para el desarrollo personal y académico de los participantes, contribuyendo a mejorar las habilidades comunicativas y sociales de los más jóvenes.

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