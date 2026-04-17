"Quien a buen árbol se arrima", el teatro medioambiental recala en Llanera con escenario de excepción: los jardines de la casona de los Alonso del Campo

Teatro medioambiental para público infantil y familiar en Lugo de Llanera con un escenario de excepción: los jardines de la casona de los Alonso del Campo, hoy sede de la Casa de Cultura de la localidad. La amplia zona verde de la que dispone este equipamiento sirvió de marco este jueves para la narración oral y teatralizada de Paula del Estal Martínez que lleva por título "Quien a buen árbol se arrima". No faltó el árbol aprovechando el entorno para disfrutar de una propuesta cultural que maravilló a los asistentes.

A través de la narradora y con el entorno natural como protagonista, esta iniciativa durante la que se interactúa con el público recorre "las diferentes etapas en la vida de un árbol, desde la germinación de su semilla hasta la muerte y descomposición de su madera, los aspectos de su morfología y su simbolismo ancestral, y descubre que su experiencia vital está muy ligada a la nuestra", describen los responsables de esta singular propuesta.

Público asistente. / Ayuntamiento de Llanera

Al igual que una semilla tarda en germinar y sobresalir sobre la tierra, esta narración va planteando cuestiones como "cuánto tiempo somos capaces de esperar para dejar brotar nuestra verdadera esencia" o si "puede sobrevivir un árbol sin la colaboración entre especies" animando a reflexionar sobre el propio entorno y el cuidado del medioambiente.

Interacción con los participantes, amor por la naturaleza y también algo de humor protagonizan esta iniciativa de la propuesta cultural del Ayuntamiento de Llanera en el marco del circuito autonómico "Asturies, Cultura en Rede".