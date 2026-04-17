La profesión en la que no hay paro analiza su futuro en un foro en Llanera: “El sector ahora mismo está en plena explosión”
La Casa de Cultura de Lugo celebra el miércoles 22 de abril el décimo Fórum de Urbanismo y Construcción Sostenible
La construcción vuelve a vivir un periodo de auge. Hay más demanda que oferta. También un incremento de precios. Pero hay fórmulas para desarrollar proyectos guiados por el criterio de sostenibilidad, con los que es posible abaratar costes y conseguir que todo el proceso sea más eficiente. Todo ello en un sector que “está ahora mismo en plena explosión”, y que provoca que haya profesiones como la de aparejador, en la que no existe el desempleo. Son algunas reflexiones que trasladaron los especialistas y profesionales del ámbito de la construcción durante la presentación en Llanera de la décima edición del Fórum de Urbanismo y Construcción Sostenible, que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de abril en la Casa de Cultura de Lugo.
La cita está promovida por AFEYPA (Asociación de Franquicias y Emprendedores del Principado de Asturias) y por cuarta vez se celebrará en el municipio llanerense. Durante toda la jornada del próximo miércoles, y a través de una docena ponentes, se abordarán temas en torno al urbanismo, la construcción y innovación en materiales y productos para una edificación sostenible. Destaca además en la convocatoria la participación de responsables del Colegio de Aparejadores de Asturias, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado y de la Asociación Para la Certificación Española Forestal ( PFEC).
Joaquín Suárez Colunga, presidente del Colegio de Aparejadores de Asturias, incidió este viernes, durante la presentación del fórum, en ese momento de crecimiento del sector: “Ahora mismo está en plena explosión, hay mucha más demanda que obra en marcha por diversas causas y está en pleno auge. Es así que por ejemplo en nuestra profesión no tenemos paro ninguno”.
También se refirió a la necesidad de encontrar personal para el sector de la construcción y en su propio gremio. “A partir de la crisis del 2008 hubo mucha gente que dejó la profesión, porque no había trabajo y esa gente se perdió. Ahí añadimos que la gente joven ahora es reacia a trabajar en la construcción, los veteranos se van jubilando y se encuentra poca gente de relevo. Esto mismo nos pasa en las escuelas profesionales también”, incidió.
El PGO de Llanera "va encaminado"
La industrialización, la construcción sostenible y la eficiencia en estos ámbitos son temas que preocupan hoy en día y que serán abordados en Llanera la próxima semana. “Lo de la construcción sostenible es algo que llevamos hablando años. Ya se vio hace tiempo que era necesario desarrollar construcciones reutilizando todos los materiales que se puedan, en vez de demolerlos y llevarlos directamente al vertedero”, valoró Suárez Colunga.
En la presentación del evento, en la Casa de Cultura de Lugo, Eva María Pérez, alcaldesa de Llanera, trasmitió “el orgullo” de acoger el fórum por cuarta vez. Y se refirió al ámbito local, con el municipio inmerso en el desarrollo de su Plan General de Ordenación (PGO). “Llanera vive un momento dulce en el urbanismo. El Plan General va encaminado”, detalló.
Precisamente la jefa del área de Urbanismo de Llanera y arquitecta municipal, Carmen María Muñoz, será una de las ponentes el próximo miércoles con su charla sobre “El Plan General de Ordenación de Llanera: Propuestas en materia de movilidad sostenible”.
Industralización y construcciones convencionales
José Manuel Pisa, de la empresa de ingeniería Componentes y Unidades Constructivas, analizó la implantación de la industrialización en la edificación y su evolución, que incluye apartados como la modularización, prefabricación, premontaje o producción en masa. “Desde hace ya un año se puede alinear con los precios de la construcción tradicional. Y en futuro incluso será más barata. No tiene nada que ver con hace cuatro años cuando industrializar era más caro. Lo que se está buscando es una competitividad en plazos y precio”, desgranó.
Manuel Martino y Cecilia Chirito, del Grupo Puma, que trabaja con materiales de construcción, apuntaron por su parte la importancia de “impulsar y trabajar en el desarrollo de sistemas que puedan aportar a la sostenibilidad en la construcción”.
En cuanto al programa del Fórum de Urbanismo, del próximo miércoles 22 de abril en la Casa de Cultura de Lugo de Llanera, es el siguiente:
El programa del X Fórum de Urbanismo y Construcción Sostenible
9.30 horas. Acto de inauguración, con Laura López, directora general de Urbanismo del Principado de Asturias; y Eva María Pérez, alcaldesa del Ayuntamiento de Llanera.
10.15 horas. Conferencia “El Plan General de Ordenación de Llanera: Propuestas en materia de movilidad sostenible”, a cargo de Carmen María Muñoz, jefa de Urbanismo y Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Llanera.
11.30 horas. Mesa de análisis “Los profesionales y la sostenibilidad”. Participan Raúl Quijano, ingeniero Industrial; Rafael Emiliano Velasco, arquitecto Técnico; y Pablo Narváez, responsable de Cadena de Custodia & Desarrollo de Marca de PEFC España.
13.15 horas. Conferencia “Urbanismo, Catastro y Registro de la Propiedad: Aspectos sostenibles respecto a las construcciones”, a cargo de Arturo Fernández-Vigil, abogado y técnico urbanista.
16:45 horas. Conferencia “Certificaciones BREEAM y LEED: Soluciones de materiales para maximizar la puntuación del proyecto”, con Selena Dorado y Belén Morodo, del Grupo Puma.
17.30 horas. Conferencia. “Sostenibilidad verificada: Casos reales de certificación sostenible”, a cargo de Borja Ferrer, arquitecto y asesor BREEAM Nueva Construcción en Apave Spain.
18.30 horas. Conferencia “Construcción Industrializada del S. XXI: La Coordinación Industrial aplicada a la arquitectura”, a cargo de Begoña López, CEO de Componentes y Unidades Constructivas.
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