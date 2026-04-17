El restaurante de Llanera que podría hacer "La Mejor Fabada del Mundo": así es el templo de los fogones que triunfa desde Villabona
El establecimiento, que atesora numerosos reconocimientos por sus especialidades gastronómicas, es uno de los 23 que ha llegado a la final que se celebra la próxima semana en Villaviciosa
Un restaurante de Llanera vuelve a brillar en el grupo de los seleccionados para competir por el título de "La Mejor Fabada del Mundo", certamen cuya final se celebra el próximo martes, 21 de abril, en Villaviciosa. Son 23 los establecimientos que pujarán por preparar el plato más valorado de esta elaboración asturiana y Michem está de nuevo entre los elegidos. Localizado en Villabona, se trata de uno de los locales más afamados de la región por la calidad de sus elaboraciones y, de hecho, cuenta con varios reconocimientos anteriores en este certamen, entre otros.
La fabada es una de las especialidades de Michem, pero no solo, pues en este restaurante cuentan entre sus platos más emblemáticas también las cebollas rellenas de bonito, el pote asturiano, los callos, el pote de nabos por Santo Antón y o sus arroces: con bugre, con pitu caleya, caldoso con marisco... También son delicias de fama el chuletón, el cabritu, el cachopo Michem o el cachopo albardado, que es sin rebozar a la plancha con jamón ibérico.
A cargo de Michem se encuentra José María Ramos Delgado, segunda generación de un negocio con más de tres décadas de vida en el que el actual titular trabaja con su esposa Lorena Llaneza Cueva. Antes de jubilarse también estaba María Jesús Delgado, más conocida como Marujina, fundadora y madre del actual titular. También fue parte del mismo Miguel Ramos, hermano de José María.
Dentro y fuera de Asturias
El restaurante llanerense competirá con otros 22 en la final número 16 de este concurso de "La Mejor Fabada del Mundo", que organiza el Ayuntamiento de Villaviciosa y la firma Gustatio.
Entre los finalistas se encuentran también cuatro establecimientos de Villaviciosa (Casa Eladia, Chigre Tresali, Sidrería Bedriñana y La Llosa), cinco de Oviedo (El Dólar, El Rincón de Adi, La Tabernilla de Oviedo, Restaurante Cubia y La Casona de la Montaña) y dos de Gijón (La Montera Picona y Río Astur). También hay uno de Avilés (Del Alba), otro de Siero (La Raíz 15) y uno de Mieres (La Consistorial). También hay uno de Aller (Casa Morán), de San Juan de Parres (Casa Pedro Parres), de Peñamellera Baja (La Sauceda), de Cangas de Onís (Merendero de Covadonga) y de Nava (Sidrería Prida). Compiten también de fuera de Asturias el Mesón Sidrería Arturo (Madrid), Sabores de Patry (Granada) y Casa Menéndez (Águilas, Murcia).
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