Baloncesto y bádminton en silla de ruedas: "Nos ponemos en la piel de otros, trabajamos en equipo y colaboramos todos"

En los grupos participación infantil y juvenil de Llanera, los llamados “Mozucos por Derecho”, fueron los propios chavales los que plantearon la posibilidad de abordar la diversidad funcional. Querían conocer de primera mano las limitaciones diarias y lúdicas a las que se enfrentan algunas personas. Por eso este sábado, en el Colegio San José de Calasanz de Posada, una veintena de jóvenes se enfrentaron a juegos y retos, como jugar un partido de baloncesto o bádminton desde una silla de ruedas. Lo hicieron de la mano de integrantes del Club Cosa Nuesa. “Lo estamos pasando muy bien, porque nos estamos situando en la piel de otras personas, haciendo cosas en equipo y colaborando todos”, reflejó Emma Velo, de once años, y que es además estudiante del centro.

Durante este encuentro, además de algunas actividades que plantearon desde la "Asociación Llanera Sin Barreras", también disfrutaron de una comida, una yincana y una reunión final para presentar las conclusiones a las que llegaron durante la jornada. “Diría que los jóvenes de ahora tendrían que ponerse más en la piel de los demás, porque no se suele hacer, se habla sin saber”, apuntó Miguel Campillo, de 14 años y estudiante del IES de Posada.

"Es importante para su futuro"

Duante el desarrollo de las actividades, en una parte de la pista polideportiva del centro educativo, en primer lugar se les planteó a los participantes un circuito para sentir la experiencia de lo que es moverse en silla de ruedas. Y después se repartieron en grupos para afrontar los partidos deportivos, de baloncesto y bádminton. “Es complicado, los brazos cansan”, apuntó Emma Velo. “Es fácil hacer girar la silla, pero veo difícil frenar”, reflexionó Miguel Campillo.

Con esa sensación de “pasarlo bien”, aprender, empatizar con otras personas, “y haciendo cosas en equipo y colaborando todos”, los “Mozucos por derecho” demostraron su sensibilidad e inquietud por un futuro más accesible e integrador.

“Es importante para ellos de cara al día de mañana, porque de mayores tendrán que tomar decisiones sobre cómo quieren que sea la sociedad en la que van a vivir. Es importante que piensen en todos, en cualquier dificultad que pueda existir”, apuntó Susana García, concejala de Infancia del Ayuntamiento de Llanera.

“Estas actividades tienen mucha relevancia. En estos años hemos notado que el cambio es brutal en los más jóvenes, y se nota en la forma de hablar”, destacó María José González, presidenta del colectivo “Llanera sin barreras”. “Voy a poner un ejemplo, que es de un concurso de dibujos. Allí han aprendido una palabra. Para referirse a una persona que no tiene una diversidad funcional ya no dicen que es una persona normal, sino que son personas funcionales. Es un gran avance y la importancia de empezar a trabajar desde pequeños estos aspectos”, zanjó.

"Mozucos por Derecho" es una iniciativa del Ayuntamiento de Llanera que forma las actuaciones del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Llanera. Tiene como objetivo principal lograr que los menores tengan voz en todos aquellos temas y cuestiones del concejo que les afecten, informando en primera persona al Ayuntamiento.