La Feria de San Isidro tendrá más de 800 animales en el desfile: "Llanera ha sido y seguirá siendo ganadera”

La Feria de San Isidro, lo días 9 y 10 de mayo, no tendrá vacuno por la situación sanitaria a causa de dermatosis nodular contagiosa, pero caballos, cabras y ovejas serán protagonistas de una cita que un año más se ha preparado a conciencia para que vuelva a ser un gran éxito. "Llanera ha sido ganadera y lo seguirá siendo”, enfatizó la alcaldesa, Eva María Pérez, en su intervención en el acto de presentación de este gran evento que llega este año con nuevos atractivos y en el que se prevé la presencia de más de 800 animales y 300 pastores en el tradicional desfile por las calles de Posada.

La Plaza de La Habana, en Posada, acogió este viernes la presentación ante los ganaderos del programa de la feria. Con alguna sorpresa aún por desvelar en torno al desfile, el director técnico del evento, Eliseo López, apuntó como una de las novedades de la presente edición un "espectáculo ecuestre de primer nivel internacional, con todo tipo de disciplinas”, que se celebrará la noche del sábado 9 de mayo desde las 22.00 horas en el ferial de Llanera.

El incentivo de los pequemanejadores

Pero antes de esa hora se habrá vivido el gran desfile de San Isidro, que recorrerá las calles de Posada desde la 12.00 horas en dirección al ferial, al que llegará en torno a las dos de la tarde. No faltará el incentivo de “los pequemanejadores, que son unas de las estrellas del desfile”, indicó Eliseo López, en referencia a lo niños y niñas que participan guiando al ganado.

El ferial de Llanera permanecerá abierto de forma continua hasta el domingo 10 de mayo a las 15.00 horas, se añadirá una barra más para el servicio de restauración y en el exterior del recinto ferial habrá una exposición de maquinaria agrícola y de material relacionado con la ganadería.

“El objetivo principal de la feria, desde el punto de vista técnico, es la compra venta de animales”, subrayó Eliseo López, antes de añadir que se espera una gran asistencia de reses de equino, caprino y ovino, “y especialmente en el caso de los caballos hemos recibido ya muchas llamadas, porque es una feria muy esperada, ante la falta de otras en el Norte”.

Exhibición de ganado equino labrando

Para la tarde del sábado, a las 19.00 horas, el programa prevé una exhibición de antigua labranza, en la que se podrá ver el ganado equino labrando, sin que nadie vaya delante, con los animales dirigidos solo por la voz. Una propuesta que también se mostrará al público el domingo a las 12.00 horas. “Es algo muy difícil de conseguir en estos tiempos”, destacó López.

“Para Llanera esta feria es todo, para muchos ganaderos es un día marcado en el calendario. Es un día festivo para nosotros y queremos situarla como una de las mejores ferias y de referencia del Norte”, apuntó David del Pozo, concejal de Medio Rural y Ganadería. “Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando y apoyando la promoción y ayuda al sector ganadero”, indicó.

Respecto a la ausencia del ganado bovino, Del Pozo cifra en torno a un 15 o 20 por ciento la presencia en otras ediciones, y subrayó los intentos con los contactos con la Consejería de Medio Rural. “Tenemos centro de desinfección, pero no podemos, porque es algo que nos marcaron desde el Principado y acatamos la decisión”, comentó.

San Isidro es un encuentro que genera “riqueza” para el concejo, en un fin de semana en el que se esperan operadores de Bélgica, Portugal y Francia. “El impacto en Llanera es muy alto. Es una fiesta consolidada desde hace varios años. A nivel turístico las calles se llenan, ayuda a hostelería y comercios. Vienen empresarios a exponer sus productos a la exposición de maquinaria. Operadores que se desplazan para realizar sus compras y ventas. El nivel de participación es cada vez mayor y se nota”, subrayó el concejal de Medio Rural y Ganadería de Llanera.

La alcaldesa, Eva María Pérez, también se refirió a que "este ayuntamiento ha trabajado hasta el último momento para la presencia del ganado bovino", pero "por responsabilidad, tenemos que respetar y cumplir" la decisión del Principado de suspender las ferias de vacuno a causa de la dermatosis.

Noticias relacionadas

"El Ayuntamiento trabaja en las ayudas directas al sector, un apoyo real en un momento difícil, que ratifican nuestro compromiso con vossotros. Nos toca seguir trabajando y defendiendo al sector. Llanera ha sido ganadera y lo seguirá siendo”, incidió la regidora.