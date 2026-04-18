IU recuerda en Cayés a las víctimas del franquismo: "Hay una deuda con la historia, la justicia y con quienes fueron asesinados por defender la democracia"

Como cada año, coincidiendo con fechas próximas al 14 de abril, Izquierda Unida (IU) de Llanera celebró un acto para conmemorar la II República, y homenajear a los represaliados del franquismo. Más de una veintena de simpatizantes se reunieron en el cementerio de Cayés, ante el panteón que alberga los restos de las víctimas que se hallaban en la fosa común de Los Peñones (Lugones).

David Casaprima, responsable de política municipal de la formación en Llanera, leyó un manifiesto en el que resaltó la importancia de mantener este encuentro anualmente. “Estamos aquí porque hay una deuda, con la historia, con la justicia y con quienes fueron asesinados por defender la democracia”, señaló.

Con una ofrenda floral y una bandera republicana sobre el panteón, Casaprima incidió en el simbolismo del cementerio de Cayés. “No es un lugar cualquiera. Es un lugar atravesado por la violencia del fascismo. Aquí hubo asesinatos. Y conviene decirlo claro, alto y sin eufemismos. Porque todavía hoy hay quien intenta blanquear lo ocurrido”, declaró.

En el acto estuvo también presente la edil socialista Beatriz Ruiz, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Llanera. Y también el edil de IU en el Consistorio, Gonzalo Bengoa, que fue el encargado de abrir el acto.

“La memoria democrática no es una opción. No es un gesto simbólico. Es una obligación política. Y sin memoria, la democracia se debilita”, enfatizó Casaprima durante su intervención este sábado en Cayés.

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Y concluyó con un mensaje de defensa de los valores de la República: “No lo hacemos como nostalgia, sino como proyecto. Porque la República significa igualdad real, derechos sociales y que la democracia no se limita a votar cada cuatro años, sino que se construye con justicia social”.