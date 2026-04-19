La Coral Polifónica de Llanera echa el cierre a su mes de cancios de chigre con un último recital en Pruvia

En La Campana, en Pruvia, la Coral Polifónica de Llanera ofreció el último de los ocho recitales programadas dentro de su II Festival de Cancios de Chigre. Un programa de actos que iniciaron el 15 de marzo en la Sidrería Urriellu, de Lugo, y que les ha llevado en este tiempo a animar la estancia de los llanerenses y visitantes a través de los cancios.

El objetivo con el que iniciaron este proyecto fue que disfrutaran de la propuesta cuantos se acercaran a los recitales. También ha sido una forma de promocionar y visibilizar la música coral, para la que intentan captar nuevas voces desde la Polifónica de Llanera.

La gira les ha llevado a acercar su música a vecinos y visitantes de Lugo, Posada, San Cucao y Pruvia, con un total de ocho conciertos y un cierre apoetósico, este domingo, en La Campana, una cita en la que desplegaron todo su potencial.

El repertorio que han ofrecido incluyó piezas nuevas que han sumado este año, como "Guantanamera", "Si tú me dices ven", "El rey", "La media vuelta" o "Bailemos un vals". Estas se han unido a esa larga y clásica lista de temas que los integrantes de la Coral Polifónica de Llanera bordan. Entre ellos se cuentan "Ramonzón de la panera", "La Capitana", "Mocina dame un besín", "Pescadores", "Fuiste al Carmín de la Pola", "Gijón del alma", "Chalaneru", "El pozu María Luisa", "La Santina" o "La mina y el mar”.