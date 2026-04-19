La gran farmacia de Asturias está en Llanera: así es la potente cooperativa que distribuye medicamentos a toda la región desde su plataforma de Pruvia

Llanera es sede de la gran farmacia de Asturias. En Pruvia está ubicada la Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas), de donde salen miles de productos cada día para reparto por toda la región. Es es el lugar al que probablemente recurrirá su farmaceútico cuando no tenga un medicamento en stock y lo tenga que "pedir". Si se trata de un establecimiento en el centro de Asturias, Cofas podrá hacerlo llegar a destino en cuestión de dos o tres horas gracias a la amplia red de distribución y modernos sistemas de gestión con los que trabaja. Esta firma acaba de cumplir 60 años y lo ha celebrado realizando nuevas inversiones y presentando datos sobre su actividad.

Cofas, fundada en 1966, es líder en Asturias en distribución de medicamentos, parafarmacia y servicios a las oficinas de farmacia y acaba de dar a conocer su nuevo almacén inteligente, que incorpora IA para la predicción de la demanda, optimiza la gestión del stock y garantiza el conocimiento sobre la trazabilidad de los medicamentos.

"Esta instalación permite procesar hasta 15.000 líneas por hora, con una tasa de error prácticamente nula y una capacidad para gestionar un 80% más de pedidos que el sistema anterior", detalló la compañía en la presentación de hace unos días en Pruvia, donde se centraliza su actividad en una plataforma logística que es un referente en automatización.

Tiempo medio de entrega

Desde ella se gestionan más de 35,5 millones de unidades al año y 1,4 millones de cubetas. Su red logística recorre 3,6 millones de kilómetros anuales para garantizar el suministro, con un tiempo medio de entrega que oscila entre las dos y tres horas desde la recepción del pedido y entre dos y cuatro repartos diarios.

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Cofas es una de las mayores empresas de Asturias por facturación (más de 300 millones de euros anuales) y tiene 166 personas en plantilla. Cuenta con 657 farmacias asociadas, 26.000 referencias de productos en el almacén y recibe y gestiona más de 3.300 pedidos diarios, según los últimos datos aportados por la firma.