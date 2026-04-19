De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera

Se conocen desde que iban a Infantil en el colegio, de toda la vida. Pero no fue hasta hace tres años cuando comenzaron una relación que este sábado acabó en boda. Fue en el Castillo de San Cucao, en Llanera, donde Alejandro Casal Melendi y Andrea García Cifuentes se dieron el "sí quiero" rodeados de familiares y amigos en una ceremonia llena de detalles y durante la que los novios no pudieron evitar emocionarse.

Los anillos los portaron unos invitados muy especiales: tres canes de la familia que les acercaron las alianzas mientras oficiaba la concejala de Llanera Montse Alonso. El municipio llanerense es uno de los que registran más ceremonias civiles, con cerca de un centenar cada año. No solo es un territorio que cuenta con numerosos establecimientos para celebración de banquetes, sino que el Ayuntamiento ofrece la ventaja de que, si así lo solicitan lo contrayentes, los ediles se desplazan para casar en el mismo lugar donde se hace el convite y la fiesta.

La boda de este sábado es una de las que ya se celebran en una época del año en la que comienza a hacer buen tiempo, cuando arranca la temporada de mayor número de enlaces, que se prolonga hasta septiembre u octubre. En esta ocasión no salió el sol, pero lucieron radiantes los novios y su historia de amor.

A Andrea García Cifuentes el novio le pidió matrimonio nada menos que en el restaurante de la Torre Eiffel de París. Allí fue donde la novia dijo sí y después buscaron lugar para celebrar su enlace. El castillo de San Cucao les "enamoró" y así recalaron en Llanera estos dos jóvenes de Gijón, de 25 años ambos y que desde este sábado son marido y mujer.