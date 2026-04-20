Gran papel de los deportistas de Llanera en los Juegos Deportivos de Nihon Tai-Jitsu

El Polideportivo José Martínez Botón de Lugo de Llanera celebró una jornada de los Juegos Deportivos del Principado de Nihon Tai-Jitsu, orientada al ámbito escolar, en la que participaron 40 jóvenes deportistas de entre 7 y 16 años.

La competición se centró en la modalidad de expresión técnica, se realizó por parejas, y constó de dos partes: agarres fundamentales y katas. Para la clasificación final se estableció a partir de la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.

Los deportistas de Llanera y de los clubes del concejo obtuvieron muy buenos resultados durante la competición, que al no ser oficial, también se caracterizó por “un ambiente más distendido, en la que se atenuó la rivalidad y se reforzaron valores como el compañerismo, el respeto y la comunicación, consolidándose como una iniciativa de alto valor educativo”, enfatizan desde el Club Tai-Jitsu Llanera, anfitriones de la competición.

En cuanto a los mejores clasificados, por categorías, fueron los siguientes. En benjamines en el primer puesto estuvieron María Elena Jiménez y Daniel Suárez, del Colegio La Corredoria y del San José de Calasanz, respectivamente. En alevines se impusieron Mael Vidal (Colegio Inglés) y Alicia Fernández (Colegio Parque Infantil).

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En infantiles consiguieron el primer puesto Enzo López (Colegio José Luis Capitán) y Penélope Rodríguez (Coami). En juveniles Yago González (IES Llanera) y Noa López (IES La Fresneda). Y en cadetes Valeria Fuente (IES Llanera) y Andrea Marcos (La Milagrosa).