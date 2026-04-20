Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
instagramlinkedin

Gran papel de los deportistas de Llanera en los Juegos Deportivos de Nihon Tai-Jitsu

El Polideportivo de Lugo reúne a 40 jóvenes de entre 7 y 16 años en pruebas de agarres fundamentales y katas

Participantes en los Juegos Escolares en Lugo de Llanera.

Participantes en los Juegos Escolares en Lugo de Llanera. / Lne

P. A.

Lugo de Llanera

El Polideportivo José Martínez Botón de Lugo de Llanera celebró una jornada de los Juegos Deportivos del Principado de Nihon Tai-Jitsu, orientada al ámbito escolar, en la que participaron 40 jóvenes deportistas de entre 7 y 16 años.

La competición se centró en la modalidad de expresión técnica, se realizó por parejas, y constó de dos partes: agarres fundamentales y katas. Para la clasificación final se estableció a partir de la suma de las puntuaciones obtenidas en ambas pruebas.

Los deportistas de Llanera y de los clubes del concejo obtuvieron muy buenos resultados durante la competición, que al no ser oficial, también se caracterizó por “un ambiente más distendido, en la que se atenuó la rivalidad y se reforzaron valores como el compañerismo, el respeto y la comunicación, consolidándose como una iniciativa de alto valor educativo”, enfatizan desde el Club Tai-Jitsu Llanera, anfitriones de la competición.

En cuanto a los mejores clasificados, por categorías, fueron los siguientes. En benjamines en el primer puesto estuvieron María Elena Jiménez y Daniel Suárez, del Colegio La Corredoria y del San José de Calasanz, respectivamente. En alevines se impusieron Mael Vidal (Colegio Inglés) y Alicia Fernández (Colegio Parque Infantil).

Noticias relacionadas

En infantiles consiguieron el primer puesto Enzo López (Colegio José Luis Capitán) y Penélope Rodríguez (Coami). En juveniles Yago González (IES Llanera) y Noa López (IES La Fresneda). Y en cadetes Valeria Fuente (IES Llanera) y Andrea Marcos (La Milagrosa).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  3. Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  5. Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
  6. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  7. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  8. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido

Gran papel de los deportistas de Llanera en los Juegos Deportivos de Nihon Tai-Jitsu

La Coral Polifónica de Llanera echa el cierre a su mes de cancios de chigre con un último recital en Pruvia

La gran farmacia de Asturias está en Llanera: así es la potente cooperativa que distribuye medicamentos a toda la región desde su plataforma de Pruvia

La gran farmacia de Asturias está en Llanera: así es la potente cooperativa que distribuye medicamentos a toda la región desde su plataforma de Pruvia

De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera

De la Torre Eiffel al Castillo de San Cucao: la boda de Alejandro y Andrea, amigos de infancia de Gijón que se casaron en Llanera

Baloncesto y bádminton en silla de ruedas: "Nos ponemos en la piel de otros, trabajamos en equipo y colaboramos todos"

Baloncesto y bádminton en silla de ruedas: "Nos ponemos en la piel de otros, trabajamos en equipo y colaboramos todos"

La Feria de San Isidro tendrá más de 800 animales en el desfile: "Llanera ha sido y seguirá siendo ganadera”

La Feria de San Isidro tendrá más de 800 animales en el desfile: "Llanera ha sido y seguirá siendo ganadera”

IU recuerda en Cayés a las víctimas del franquismo: "Hay una deuda con la historia, la justicia y con quienes fueron asesinados por defender la democracia"

IU recuerda en Cayés a las víctimas del franquismo: "Hay una deuda con la historia, la justicia y con quienes fueron asesinados por defender la democracia"

La profesión en la que no hay paro analiza su futuro en un foro en Llanera: “El sector ahora mismo está en plena explosión”

Tracking Pixel Contents