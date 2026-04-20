Todo lo que hay que saber para solicitar las ayudas al alquiler de Llanera, que se concederán por orden de llegada a los registros municipales

El Ayuntamiento de Llanera ha abierto el plazo de solicitud de una nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en régimen de alquiler. El periodo para presentar solicitudes está ya abierto y se prolonga hasta el 31 de octubre de 2026.

Esta línea de subvenciones está dirigida a personas empadronadas en el municipio que no puedan acogerse a otras ayudas públicas al alquiler, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

Para poder optar, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos, ser mayores de edad, estar empadronados y residir en Llanera al menos durante el último año, y ser titulares de un contrato de alquiler en el concejo con una renta mensual igual o inferior a 600 euros. Además, la vivienda deberá constituir su residencia habitual y permanente, no se admitirán subarriendos y los beneficiarios no podrán ser propietarios de otra vivienda.

Asimismo, los solicitantes no deberán percibir ayudas por el mismo concepto de otras administraciones y tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Otro de los criterios clave es el nivel de ingresos de la unidad familiar, que no podrá superar los límites establecidos en función del número de miembros.

Presupuesto ampliable

Las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a través de la sede electrónica municipal, de forma presencial en los registros del Ayuntamiento —como el Registro General o los servicios sociales—, o mediante cualquiera de los procedimientos contemplados en la normativa administrativa vigente. Se irán concediendo de forma progresiva, según se vayan presentando las solicitudes a lo largo del año.

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El presupuesto inicial de la convocatoria asciende a 30.000 euros, aunque podrá ampliarse hasta un máximo de 60.000 euros si se incrementa la partida presupuestaria. Las ayudas cubrirán hasta seis meses de alquiler dentro del periodo comprendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con cuantías variables en función de los ingresos de los solicitantes.