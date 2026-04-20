Todo lo que hay que saber para solicitar las ayudas al alquiler de Llanera, que se concederán por orden de llegada a los registros municipales
El plazo para presentar las peticiones está abierto hasta el 31 de octubre
El Ayuntamiento de Llanera ha abierto el plazo de solicitud de una nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda en régimen de alquiler. El periodo para presentar solicitudes está ya abierto y se prolonga hasta el 31 de octubre de 2026.
Esta línea de subvenciones está dirigida a personas empadronadas en el municipio que no puedan acogerse a otras ayudas públicas al alquiler, con el objetivo de evitar duplicidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
Para poder optar, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos, ser mayores de edad, estar empadronados y residir en Llanera al menos durante el último año, y ser titulares de un contrato de alquiler en el concejo con una renta mensual igual o inferior a 600 euros. Además, la vivienda deberá constituir su residencia habitual y permanente, no se admitirán subarriendos y los beneficiarios no podrán ser propietarios de otra vivienda.
Asimismo, los solicitantes no deberán percibir ayudas por el mismo concepto de otras administraciones y tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias. Otro de los criterios clave es el nivel de ingresos de la unidad familiar, que no podrá superar los límites establecidos en función del número de miembros.
Presupuesto ampliable
Las solicitudes podrán presentarse por vía telemática a través de la sede electrónica municipal, de forma presencial en los registros del Ayuntamiento —como el Registro General o los servicios sociales—, o mediante cualquiera de los procedimientos contemplados en la normativa administrativa vigente. Se irán concediendo de forma progresiva, según se vayan presentando las solicitudes a lo largo del año.
El presupuesto inicial de la convocatoria asciende a 30.000 euros, aunque podrá ampliarse hasta un máximo de 60.000 euros si se incrementa la partida presupuestaria. Las ayudas cubrirán hasta seis meses de alquiler dentro del periodo comprendido entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, con cuantías variables en función de los ingresos de los solicitantes.
Todo lo que hay que saber para optar a las ayudas.
Plazo
- Desde 14 de abril hasta 31 de octubre de 2026
- Se conceden por orden de solicitud hasta agotar presupuesto
Quién puede solicitarlas
Personas que:
- Sean mayores de edad
- Estén empadronadas en Llanera al menos 1 año
- Tengan contrato de alquiler en Llanera ≤ 600 €/mes
- Usen la vivienda como residencia habitual
- No tengan vivienda en propiedad
- No reciban otras ayudas de alquiler
- Estén al corriente de pagos con administraciones
Límites de ingresos (unidad familiar)
- 1 persona: hasta 25.200 €
- 2 personas: hasta 29.400 €
- 3 personas: hasta 33.600 €
- 4 o más: hasta 37.800 €
Cuantía de la ayuda (máximo de un semestre)
Según ingresos:
- ≤ 25.199 € → hasta 400 €/mes (máx. 2.400 €)
- 25.200–29.399 € → hasta 300 €/mes (máx. 1.800 €)
- 29.400–33.599 € → hasta 200 €/mes (máx. 1.200 €)
- 33.600–37.800 € → hasta 150 €/mes (máx. 900 €)
Presupuesto disponible
- Inicial: 30.000 €
- Ampliable hasta 60.000 €
Cómo solicitar
- Online (sede electrónica)
- Presencial en registros del Ayuntamiento
- O por otros medios legales (Ley 39/2015)
Documentación clave
- DNI
- Contrato de alquiler
- Justificantes de pago del alquiler
- Ingresos (IRPF, nóminas, prestaciones…)
- Certificados de estar al corriente de pagos
- Declaración responsable
- Otros documentos según el caso
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