La actriz, directora y escritora premiada en Llanera por su lucha contra la explotación sexual: Mabel Lozano recibirá el Galardón por la Igualdad de IU

La directora y escritora Mabel Lozano recibirá el V Galardón por la Igualdad que entrega Izquierda Unida de Llanera. Lozano será reconocida por “su lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas en todo el mundo”. “Es una referente por sus trabajos audiovisuales y una valiente activista contra la trata sexual y la prostitución”, destaca IU en el acta del fallo. El acto oficial de entrega tendrá lugar el viernes 29 de mayo en el IES Llanera, en Posada, a las 18.00 horas. El aforo será limitado, y es preciso apuntarse en el correo llanera.izquierdaunida@gmail.com.

Para IU, Lozano ha hecho "esta esclavitud del siglo XXI, que tiene el nombre de mujer", centrando en buena medida "el impecable trabajo de esta cineasta y escritora". Mabel Lozano atesora dos premios Goya por sendos cortos documentales sobre esta temática: en 2021 lo recibió por “Biografía del cadáver de una mujer” y en 2024 por “Ava”, título también de su primera novela de ficción. Su compromiso con la igualdad, el feminismo y los derechos humanos se ha plasmado en numerosos trabajos.

Derechos humanos y mujer

Mabel Lozano comenzó su trayectoria profesional como actriz y modelo. En 2005 fundó una productora con la que llevó a cabo proyectos comprometidos con los Derechos Humanos y la mujer. Entre trabajos coprodujo el largometraje documental “Voces contra la trata” (2006), “La Teoría del Espiralismo” (2008), “Las sabias de la tribu” con TVE (2010) o “Chicas nuevas 24 horas”, nominado al Goya en 2016 como mejor documental y a los Premios Platino. También ha dirigido varias campañas. En 2017 publicó su primer libro, “El proxeneta”, sobre los dueños de la prostitución en España, que se convirtió en un largometraje documental con el mismo título en 2018. “Lola, Lolita, Lolaza” (2025), un cortometraje de animación, también fue nominado a los Goya con un largo recorrido en premios y reconocimientos.

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El galardón que entrega IU Llanera consiste en una pieza artística, creada para el premio por el escultor artista Benjamín Menéndez, avilesino afincado en Llanera. El galardón comenzó a entregarse en el año 2022, y fue otorgado a la escritora Elvira Lindo en su primera edición. Al año siguiente fue la periodista deportiva de TVE Paloma del Río quien recogió el premio y en 2024 fue para la compositora y cantante Rozalén. En la edición del pasado año el Galardón por la Igualdad de IU Llanera fue para la directora de cine Icíar Bollaín.