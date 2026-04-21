El piloto de autocross de Llanera que quiere dar el salto a Europa: "Estar en Italia en septiembre es ahora mismo mi sueño"

Hasta los 13 años Juan García Pandiella compatibilizó su pasión por pilotar con el fútbol. A día de hoy, con 27, la sangre deportiva sigue corriendo por sus venas: aprovecha cuando puede para practicar y competir en tai-jitsu y se evade con alguna aventura de escalada. Porque lo que verdad le apasiona a este deportista de Llanera siguen siendo los coches. Lo que empezó en el karting, cuando tenía apenas ocho años, evolucionó hacia una destreza colosal en el autocross, una modalidad en la que lleva doce años. Y de la que puede presumir tras haber finalizado en tercera posición el año pasado en el Campeonato de España.

“Ahora el objetivo es dar el salto a Europa”, confiesa Juan García Pandiella, piloto de Villayo, que quiere estar en Italia en el Campeonato de Europa en septiembre. “El año pasado lo intentamos, pero no pudo ser. Espero ahora que ya se pueda dar. Es mi sueño ahora mismo”, afirma, tras ser distinguido recientemente como mejor deportista adulto en la Gala del Deporte de Llanera, celebrada en el Museo de Fernando Alonso.

Juan García Pandiella, durante una carrera / Lne

Lo que sí se marca como prioridad es hacer al completo el Campeonato de España. Ahí tiene la ruta para intentar avanzar otro escalón más el pódium, y mejorar el tercer puesto del año pasado, bien con un subcampeonato o con el título máximo del campeonato. “Hay que ir paso a paso”, sostiene con prudencia García Pandiella.

La ruta para lograr esa meta la iniciará en Huesca en mayo, y después le tocará competir en junio en Talavera de la Reina (Toledo), en julio en Carballo y en agosto en Arteixto (ambos en La Coruña), para hacerlo en octubre en Mollerusa (Lérida) y Jerez de los Caballeros (Badajoz).

El paso del karting al autocross

La afición por el autocross le viene de su padre y de un tío abuelo, que también lo practicaron. Aunque a Juan García Pandiella le motivaba subirse al karting tuvo que reconducir su trayectoria, principalmente por un motivo económico. Con 15 años se pasó al autocross, donde ya tuvo que empezar a correr en categoría absoluta, al no existir como ahora carreras de base. Y desde muy pronto demostró su potencial, porque pese a su juventud y correr con los mayores, en su primer año fue subcampeón de Asturias y en el segundo ya estuvo consiguiendo el título regional.

Juan García Pandiella, acompañado de su padre Juan García, su tío José Luis García, su "hermano" Daniel López y el hijo de este Carlos López, durante una competición / Lne

El autocross es un deporte que requiere sacrificios y esfuerzos para poder competir y practicarlo. Juan García Pandiella tiene la suerte de estar abrigado bajo el paraguas del equipo Lifelive Ibérica, que es quien le proporciona el coche y los materiales. “Los mantenimientos los hacemos nosotros y los viajes me los tengo que financiar, pero es una gran ayuda”, cuenta este joven piloto llanerense.

Para asumir el importe de los viajes y organizarse con el trabajo, tiene que hacer malabares para poder ir a los circuitos. Cuenta además en la asistencia técnica a su padre y a su tío, que son los que le acompañan. Y otra figura muy especial, Daniel López, “que es como mi hermano”, y que alguna vez también va de la mano de su hijo Carlos López.

Gruista en Arcelor

Juan García Pandiella, que trabaja como gruista en Arcelor, tiene que exprimir al máximo cada experiencia de viaje en el autocross. Es la oportunidad que tiene para rodar y hacer kilómetros, más allá de las propias carreras. Y de poder adaptarse al terreno. “Me gusta mucho el barro y la tierra. Ando mucho en quad, me gusta el monte, la tierra, el contacto y las sensaciones que te da, el contacto con los otros pilotos. Eso es uno de los encantos que te da el autocross”, detalla García Pandiella, antes de referirse a esa dificultad de “adaptarse” a la tierra. “Es un terreno muy cambiante, no es la misma que Galicia y Asturias, que Cataluña o Aragón, que al regar es más resbaladiza. Y son pruebas en las que dependes mucho de las decisiones de otros pilotos”, concluye.