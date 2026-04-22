La alcaldesa de Llanera anuncia medidas para mejorar la seguridad en San Cucao: cámaras de vigilancia del tráfico, un radar y un paso de peatones inteligente

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha anunciado la adopción de medidas para atajar los problemas de seguridad ciudadana en la parroquia de San Cucao. La regidora mantuvo este miércoles una reunión con la Asociación de Vecinos de la parroquia, un encuentro en el que que también estuvieron presentes el concejal de Seguridad y Participación Ciudadana, Nicolás Fernández, y el portavoz municipal, José Antonio González, y en el que Pérez quiso trasladar su comprensión ante la preocupación vecinal, al tiempo que reiteró el compromiso de su equipo de gobierno para dar respuesta a las demandas vecinales.

En este sentido, Eva María Pérez destacó que "el trabajo en materia de seguridad se ha venido desarrollando de forma continuada, con planificación y rigor", y que el encuentro con los vecinos "se produce en un momento en el que el Ayuntamiento dispone ya de medidas concretas y avanzadas para su ejecución, con el objetivo de trasladar compromisos firmes y realistas, alejados de anuncios sin respaldo efectivo". Así, ha adelantado que, en el presupuesto municipal que se aprobará próximamente, ya existe una partida dotada con 150.000 euros para inversiones en materia de seguridad, como la instalación de nuevas cámaras y otros elementos de vigilancia del tráfico.

Control de velocidad

La regidora también avanzó la puesta en marcha de campañas de control de velocidad en aquellas zonas en las que sea necesario incidir por razones de seguridad vial. Por ello, explicó que ya se ha tramitado ante la Guardia Civil de Oviedo la solicitud para la instalación de un radar en un tramo especialmente complicado de la carretera de San Cucao, una petición que ha sido remitida a la Dirección General de Tráfico para su resolución.

En el ámbito de la movilidad, la alcaldesa recordó que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se encuentra actualmente adjudicando el proyecto para la instalación de un paso de peatones inteligente en la carretera de San Cucao, una actuación muy demandada por los vecinos de la zona.

Otra de las cuestiones sobre la mesa fue el refuerzo de la plantilla de la Policía Local. "Hay que recordar que el pasado mes de marzo se publicó en el BOPA la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 58 plazas de Policía Local en distintos ayuntamientos asturianos. Este trámite permitirá abordar el proceso de selección de un agente para la plantilla municipal de Llanera, de manera que se contará con 7 efectivos en servicio", recuerda el gobierno municipal.

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Al término del encuentro la alcaldesa agradeció la disposición de los vecinos para abordar de manera conjunta una cuestión como la seguridad ciudadana, así como su colaboración y voluntad de diálogo, que ha calificado de "imprescindible para seguir avanzando". "Nuestro objetivo es dar respuesta a las preocupaciones vecinales con medidas concretas, realistas y efectivas, manteniendo una actitud permanente de diálogo y colaboración con todos los colectivos vecinales", resumió Eva María Pérez.