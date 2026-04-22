"Cuentos con pan y pimiento" y otras propuestas para celebrar el Día del Libro en Llanera: todo lo que hay que saber para disfrutar del programa de actividades

"Bibliotecario por un día", la actividad con la que los más pequeños pueden probar la experiencia de realizar préstamos y otras tareas propias de este puesto, se desarrolla este miércoles en la biblioteca de Posada y el día 29 de abril en la de Lugo. Ambas actividades son parte del programa del Ayuntamiento de Llanera por el Día del Libro, que se celebra con diferentes propuestas a lo largo de esta segunda quincena del mes.

Este jueves, a las 17.30 horas, en el salón de actos de la Casa de Cultura de Lugo, está prevista la actividad "Píldora musical: Taller de Cine" de la Escuela Municipal de Música. Y el martes 28, a las 16.30 horas, en la biblioteca de Posada, tendrá lugar "Cuentos con pan y pimiento", del que se podrá disfrutar también a las 18.15 en la de Lugo.

El viernes, día 24 de abril, se celebrará el club de lectura de adultos y juvenil, mientras que el 30 será el turno de la sesión infantil. El programa por el Día del Libro incluye otras propuestas como "Adóptame", "Escritura del Quijote", "Un libro bajo el brazo" o "Vialibri: leer con tu bebé", cuenta también con iniciativas como la de llevar el teatro y los cuentacuentos a los centros educativos.

Así, “Este cuento sí es el mío” es el título del que disfrutarán este miércoles, 22 de abril, en la escuela infantil del colegio público de San Cucao, y también los alumnos de 3 a 5 años de los colegios de Posada y Lugo, donde esta iniciativa se celebrará en diferentes horarios a lo largo de la mañana. Y este 23 de abril, seguirá el cuentacuentos “Yo no soy Caperu”, en el colegio de Lugo, con escolares de 3 a 5 años en diferentes sesiones horarias.

El teatro llegará el martes 28 de abril con “El cocinero del Titanic”, que se representará en el espacio Escénico Plaza La Habana, en Posada, a las 10.30 horas para alumnos de tercer y cuarto cuarto de ESO de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo. Este mismo espacio acogerá el miércoles 29 de abril, también a las 10.30 horas, la obra “Las aventuras de Sam”, para alumnos de primero y segundo de los colegios de San Cucao, Posada y Lugo.

“Hebras, la caja de la memoria” se desarrollará el miércoles 29 al IES Llanera, en Posada. Será a partir de las 11.30 horas para alumnado de cuarto de la ESO en una actividad que "se plantea como un proyecto intergeneracional que entiende el juego como un puente entre generaciones". "Cuando la memoria falla, el juego permite sostener el vínculo, compartir gestos y crear nuevas formas de transmisión", destaca la presentación de la propuesta.

Noticias relacionadas

La misma iniciativa se llevará el 30 de abril al Espacio Escénico Plaza La Habana. La actividad está prevista para las 11.45 horas con la participación de alumnos de cuarto de ESO del IES Llanera y de las "Aulas Culturales 50ymas".