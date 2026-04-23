La otra marca de carne asturiana que ya venderá Alimerka: un importante pacto con ganaderos "para conservar la raza"

Alimerka y Aseava, la asociación de criadores de la raza asturiana de los valles, han sellado un acuerdo para impulsar la venta de carne certificada de dicha raza, una alianza con la que la cadena asturiana de supermercados busca "reforzar su apuesta por el producto local" y, al mismo tiempo, "mejorar la rentabilidad de las explotaciones ganaderas que trabajan con esta raza autóctona". El pacto incluye incentivos económicos para los ganaderos que opten por esta certificación y persigue afianzar la continuidad de un modelo vinculado al territorio y al medio rural asturiano.

La iniciativa, presentada este jueves en Llanera, permitirá incorporar de forma conjunta dos distintivos en la oferta comercial: el sello de origen de Ternera Asturiana IGP y la certificación “100% raza autóctona Asturiana de los Valles”, avalada por Aseava. Con ello, Alimerka subraya su estrategia de asociar calidad y procedencia en un producto especialmente emblemático del campo asturiano.

La asociación ganadera, que agrupa a cerca de 4.000 profesionales, considera que el acuerdo puede suponer un paso relevante para trasladar al precio final el valor añadido de una raza que sus criadores defienden desde hace décadas. El objetivo, según ambas partes, es que ese reconocimiento no se quede solo en la percepción del consumidor, sino que tenga también "reflejo en la remuneración que reciben las explotaciones".

El presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, enmarcó el acuerdo en la línea de apoyo de la compañía al sector primario asturiano. “Vamos a combinar el sello de calidad de Ternera Asturiana IGP con el de 100% raza autóctona Asturiana de los Valles. Lo que estamos buscando es un acuerdo que revierta en el campo, poniendo en valor el trabajo de los ganaderos e intentando establecer relaciones de largo plazo para, de esta manera, conseguir no solo que se mantenga la ganadería en Asturias sino también conservar la raza”, señaló.

En términos comerciales, la empresa destaca que esta decisión refuerza una política "ya asentada". Alimerka sostiene que es desde hace años el principal comercializador de Ternera Asturiana IGP y añade que alrededor del 90% de la carne que vende procede de animales de raza autóctona. El nuevo convenio ahonda así en una trayectoria previa de respaldo a los productores locales y a la distribución de carne certificada en Asturias.

Desde Aseava, su presidente, Amable Fernández, incidió en la necesidad de que el esfuerzo de las ganaderías tenga una compensación estable. “Nuestros socios llevan décadas cuidando con enorme profesionalidad una raza excepcional, y el consumidor ya lo percibe en el punto de venta. Lo que queremos es que ese reconocimiento se traslade por fin, de manera estable, al precio que reciben por sus animales. Algo que hemos logrado gracias a este acuerdo con Alimerka”, afirmó.

La raza asturiana de los valles está considerada uno de los principales patrimonios ganaderos de la región, no solo por su calidad cárnica, sino también por su arraigo en el territorio. Bajo esa premisa, el acuerdo "pretende generar valor a lo largo de toda la cadena, desde las explotaciones hasta el lineal, y ofrecer al consumidor mayores garantías de origen, autenticidad y vinculación con Asturias".

En la presentación del convenio participaron también Leonor Algarra, subdirectora general de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura, y Rocío Huerta, directora general de Ganadería y Sanidad del Principado.