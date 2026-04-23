La Morgal, lanzadera espacial de cohetes con la IV Competición Autonómica CanSat 2026

La Morgal (Llanera) se transformó este miércoles en un Cabo Cañaveral en miniatura para albergar la IV Competición Autonómica CanSat Asturias 2026, una iniciativa educativa impulsada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y coordinada en España por ESERO Spain, en colaboración con la Consejería de Educación del Principado de Asturias para promover las vocaciones científicas entre los alumnos. Todo un logro científico, en el que se impusieron los estudiantes del IES Candás con su "AsturSat", un pequeño satélite capaz de analizar los suelos de cultivo desde las alturas con una cámara especial con la que se puede determinar, a través de un software, la salud del terreno: si hay plagas, sequía o riesgos de otro tipo. Además, el satélite va equipado con un servomotor capaz de abrir una trampilla a través de la que se podría regar o incluso sembrar el suelo en cuestión.

El segundo y tercer puesto fue para el IES Peñamayor de Nava, que presentó dos equipos y también se alzó con los premios a la misión científica destacada y el mejor logro técnico. Además, el IES Doña Jimena de Gijón se llevó el premio a la misión original y la innovación espacial; el IES Aramo a la exposición destacada, el IES Santa Bárbara al informe técnico destacado y a la inspiración para futuras misiones; el Víctor García de la Concha de Villaviciosa se hizo con el premio a la viabilidad comercial; el IES Juan de Villanueva de Pola de Siero, a la competencia profesional; el IES Corvera, al diseño de proyecto y el IES Río Trubia, a la difusión.

Trabajo STEAM

Un total de 12 equipos participaron en esta cita, en la que alumnado de entre tercero de ESO y segundo de Bachillerato ha puesto en práctica durante semanas sus conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEAM) para diseñar, construir y programar un mini satélite del tamaño de una lata: todo debe caber en un recipiente de refresco.

Los lanzamientos se realizaron desde el aeródromo llanerense con dos cohetes consecutivos, que elevaron los dispositivos hasta aproximadamente un kilómetro de altitud. A partir de ese momento, los CanSat iniciaron su descenso transmitiendo datos en tiempo real a las estaciones de tierra desarrolladas por cada equipo.

El reto combina de esta manera ingeniería aeroespacial real con aprendizaje práctico, ya que los estudiantes debieron recuperar los dispositivos tras el aterrizaje para analizar los datos recogidos durante el vuelo.

Dos misiones para un reto completo

Cada equipo ha afrontado dos misiones principales. La misión primaria, común a todos los participantes, consistió en la medición de variables atmosféricas como la presión y la temperatura para determinar la altitud del descenso. La misión secundaria, de carácter libre, ha permitido desarrollar proyectos muy variados, desde sistemas de aterrizaje controlado inspirados en sondas espaciales hasta sensores de calidad del aire, estudios medioambientales, análisis de vibraciones o sistemas de paracaídas inteligentes.

La jornada no solo ha supuesto un desafío técnico, sino también una experiencia educativa completa, en la que los estudiantes han defendido sus proyectos ante un jurado especializado compuesto por profesionales del ámbito científico y educativo: Marta Fernández Novo (Profesora de Química de Secundaria), Juan Nolasco (Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio de Oporto) y Marcos Álvarez (Formador del profesorado especialista en educación aeroespacial). Entre todos valoraron el desarrollo científico, los logros técnicos y las competencias profesionales entre otros aspectos, para decidir el equipo asturiano que pasa a la fase nacional representando al Principado en mayo en la competición nacional CANSAT en Badajoz.

Desde allí, si son elegidos, la ESA les invitará a un viaje a ESRI, el Centro Espacial para la Observación de Tierra en Frascati, Roma, Italia. Allí vivirán la experiencia de compartir un evento internacional con astronautas, científicos y técnicos de la ESA en compañía del resto de equipos representantes de países europeos.

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El programa CanSat, impulsado por la Agencia Espacial Europea, busca acercar la ingeniería espacial al aula y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. En Asturias, la iniciativa se ha consolidado como una de las actividades educativas de referencia dentro del ámbito STEAM. Para pasar de clase directamente a las estrellas.